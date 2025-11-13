Bandiere Verdi 2026: a Termoli la cerimonia nazionale di consegna del vessillo per la spiaggia a misura di bambino

TERMOLI. La cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi 2026 si terrà a Termoli sabato 11 luglio 2026.

L’evento celebra le spiagge italiane selezionate dai pediatri per la loro idoneità alle famiglie e ai bambini, secondo criteri scientifici che valutano la qualità ambientale, la sicurezza e i servizi offerti. Per presentare l’iniziativa, è stata indetta una conferenza stampa martedì 18 novembre alle ore 11:30 nella sala consiliare del Municipio di via Sannitica 5 a Termoli. All’incontro parteciperanno il sindaco Nicola Balice, l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola e il professor Italo Farnetani, presidente dell’International Workshop of Green Flags.

Le Bandiere Verdi rappresentano un riconoscimento importante per le località balneari che investono nell’accoglienza a misura di bambino, promuovendo un turismo sostenibile e attento alle esigenze delle famiglie.