«Bene il punto fermo sul Tribunale di Larino, ora si rafforzino gli organici»

LARINO. «Accolgo con profonda soddisfazione la decisione di salvaguardare definitivamente il Tribunale di Larino, un presidio fondamentale per il Basso Molise e per l’intero territorio.

Dopo anni di incertezze e ipotesi di soppressione, il disegno di legge 2646 presentato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio segna un punto di svolta, inserendo Larino nella nuova mappa giudiziaria nazionale. Tuttavia, questa conferma deve rappresentare solo l’inizio: è indispensabile un investimento concreto in risorse e personale per rafforzare la struttura e renderla pienamente operativa.

In un territorio sempre più esposto a rischi e fragilità, la difesa della legalità non può essere un’opzione, ma una priorità assoluta. Senza giustizia, non c’è crescita né benessere. È tempo di agire con coraggio e lungimiranza per garantire sicurezza, equità e fiducia nelle istituzioni».

Lo afferma il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo, in merito al disegno di legge 2646 depositato alla Camera dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che inserisce in modo strutturale Larino nella nuova mappa giudiziaria nazionale.

EB