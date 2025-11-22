Black Friday e Cyber Monday: come acquistare in sicurezza

TERMOLI. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Notifiche, e-mail, Sms e una pioggia di contenuti sponsorizzati sui social: in questi giorni siamo letteralmente sommersi da input che ci spingono all’acquisto immediato, esortandoci a “cogliere l’attimo”.

Tra Black Friday e Cyber Monday, che catalizzano l’attenzione tra l’ultima settimana di novembre e la prima di dicembre, le vetrine – fisiche e digitali – promettono ribassi invitanti, spesso tra il 20% e il 50%.

Ma, attenzione! Il Black Friday e il Cyber Monday non sono più solo iniziative commerciali, ma un periodo in cui i rischi per chi acquista aumentano esponenzialmente.

Oggi più che mai è facile cadere nelle trappole della rete: assistiamo a una proliferazione di falsi siti web e siti clone che, attraverso pubblicità mirate sui social media, attirano gli utenti proponendo articoli a prezzi stracciati o irreali, per poi incassare il denaro e sparire senza mai spedire la merce.

Per aiutare i consumatori a navigare in sicurezza tra le offerte, l’Adoc ha stilato una serie di consigli pratici:

Fai una lista e stabilisci un budget – Compra solo ciò che ti serve, non ciò che è scontato

– Compra solo ciò che ti serve, non ciò che è scontato Verifica il “vero” sconto! – Controlla il prezzo precedente (l’offerta deve indicare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni)

– Controlla il prezzo precedente (l’offerta deve indicare il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni) Compra solo su siti sicuri! – Cerca il lucchetto (HTTPS) nella barra degli indirizzi. Diffida di offerte troppo vantaggiose

– Cerca il lucchetto (HTTPS) nella barra degli indirizzi. Diffida di offerte troppo vantaggiose Usa metodi tracciabili – Meglio le carte prepagate o PayPal. Evita bonifici diretti a sconosciuti

– Meglio le carte prepagate o PayPal. Evita bonifici diretti a sconosciuti Attenzione alle truffe! – Non cliccare su link sospetti ricevuti via SMS o e-mail che creano urgenza. Vai sempre al sito ufficiale

– Non cliccare su link sospetti ricevuti via SMS o e-mail che creano urgenza. Vai sempre al sito ufficiale Diritto di recesso sempre valido! – Per gli acquisti online, hai 14 giorni per ripensarci e restituire senza motivare

– Per gli acquisti online, hai 14 giorni per ripensarci e restituire senza motivare La garanzia c’è! – I prodotti difettosi hanno una garanzia legale di 2 anni (in negozio e online). Conserva lo scontrino/prova d’acquisto

– I prodotti difettosi hanno una garanzia legale di 2 anni (in negozio e online). Conserva lo scontrino/prova d’acquisto Leggi le condizioni di reso! – Verifica chi paga le spese di spedizione per il reso e i tempi di rimborso prima di pagare

In caso di dubbi, sospetto di truffa o necessità di assistenza legale per acquisti problematici, i consumatori possono fare affidamento sulla nostra rete capillare.

L’Adoc garantisce supporto attraverso i 107 sportelli distribuiti su tutto il territorio nazionale, oppure tramite il Numero Verde gratuito 800.034.554 per una consulenza immediata.

È inoltre possibile inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo dedicato help@adocnazionale.it. L’Adoc è al fianco dei consumatori per garantire la tutela dei diritti, anche durante l’intenso periodo promozionale del Black Friday e del Cyber Monday.