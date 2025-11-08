Box ittici: saranno assegnati con un bando pubblico

TERMOLI. Ce ne siamo occupati già nelle scorse settimane, ebbene, la Giunta Balice ha approvato all’unanimità, nella seduta del 6 novembre 2025, la delibera n. 248 che dà il via all’affidamento in gestione dei 44 box ittici realizzati nell’Area Triangolo del porto cittadino. Le strutture, costruite con fondi europei Feamp 2014/2020 (Misura 1.43), sono state concesse al Comune dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con atto suppletivo n. 5/2023.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare le attività delle associazioni del comparto pesca operanti nel territorio, migliorando le condizioni di lavoro e sicurezza degli operatori marittimi e favorendo l’ampliamento delle attività imprenditoriali.

La Giunta ha incaricato il dirigente del Demanio Marittimo di avviare una procedura di evidenza pubblica tramite avviso per manifestazione di interesse, in conformità all’articolo 45 bis del Codice della Navigazione. Saranno le associazioni di pesca a candidarsi per la gestione dei box, che resteranno in concessione fino alla scadenza prevista, con possibilità di rinnovo.

L’Autorità Portuale ha confermato che non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva per l’attivazione della procedura, semplificando così l’iter amministrativo.

Un passo concreto verso il rilancio del porto e della marineria termolese, che potrà contare su nuove strutture gestite direttamente dagli operatori del settore.

EB