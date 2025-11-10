Braccio di ferro sul Tunnel, il Tar: «Entro 90 giorni il Comune deve proporre un’offerta per il risarcimento»

TERMOLI. Continua a tenere banco la vicenda del project financing sul Tunnel, di recente al centro di una sentenza del Tar Molise e di numerosi commenti, delle parti coinvolte e politici.
Una lettera della segreteria generale del Tar Molise incardina i futuri passaggi.
La nota firmata dalla segretaria generale Annalisa Raimo, trasmessa oggi all’Agenzia delle Entrate di Campobasso, con copia per conoscenza al Comune e alla parte ricorrente, formalmente destinata all’applicazione dell’imposta di registro prevista dagli articoli 10 e 13 del D.P.R. 131/1986, contiene un passaggio chiave: l’obbligo per il Comune di proporre entro novanta giorni dalla notifica della sentenza un’offerta economica risarcitoria “coerente con i criteri fissati dal giudice amministrativo”.
L’impresa aveva citato l’amministrazione comunale per presunti danni derivanti da decisioni e comportamenti ritenuti illegittimi nell’ambito di un rapporto contrattuale o urbanistico (i dettagli, non esplicitati nel dispositivo trasmesso, risalirebbero a vicende amministrative avviate negli anni scorsi).
La sentenza stabilisce un percorso vincolante per la quantificazione del danno. In base a tali criteri, il Comune di Termoli dovrà definire un accordo transattivo con la società, da comunicare sia all’Agenzia delle Entrate sia al Tar stesso, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta.
Ovviamente, a latere ci saranno anche i ricorsi al Consiglio di Stato.
EB