“Brilliamo insieme contro il bullismo”: scuola e famiglia unite per l’educazione emotiva

CAMPOMARINO. Un pomeriggio intenso e ricco di spunti quello che si è svolto ieri, 18 ottobre, presso l’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino.

L’iniziativa, intitolata “Brilliamo insieme contro il Bullismo”, ha visto la partecipazione attiva di alunni, genitori e docenti, coinvolti in un incontro dedicato all’educazione emotiva e alla prevenzione del bullismo.

Protagoniste dell’evento due figure di rilievo nel campo della sensibilizzazione: la psicologa e psicoterapeuta Antonella Petrella, autrice del delicato libricino “Stella che imparò a brillare”, e Fabio Iannucci, presidente dell’associazione OdV Stop Bullismo, impegnata da anni in attività di prevenzione sul territorio.

La referente d’istituto per il Bullismo e Cyberbullismo, la docente Angela Rocchia, ha spiegato che l’obiettivo di iniziative come questa è stimolare una riflessione condivisa sul ruolo di ciascuno — bambini, ragazzi e adulti — nel riconoscere, prevenire e contrastare le forme di bullismo.

In particolare, ha sottolineato quanto sia fondamentale che gli adulti rafforzino gli strumenti necessari per garantire ai bambini un ambiente sereno, in cui possano esprimere il proprio potenziale e “brillare” con la loro luce unica.

L’incontro è stato aperto dai saluti del dirigente scolastico, Guido Rampone, che ha ribadito il valore imprescindibile delle norme di buona condotta, fondamentali nel percorso di formazione dei ragazzi.

Rampone ha inoltre ricordato che la scuola non può affrontare questa sfida da sola, evidenziando l’importanza essenziale della collaborazione tra scuola, famiglie e professionisti per promuovere il benessere e una convivenza positiva.

Il dirigente ha infine rimarcato il ruolo centrale del dialogo e dell’ascolto attivo all’interno della famiglia, nel rispetto dei ruoli, e ha espresso gratitudine agli ospiti, riconoscendo nella sinergia con le realtà associative del territorio un “valore aggiunto per l’intera comunità educativa”.

Nel suo intervento, Antonella Petrella ha guidato i presenti in un percorso di scoperta delle emozioni attraverso la storia di Stella, una piccola protagonista che, tra difficoltà, paure e nuove consapevolezze, impara a riconoscere il proprio valore grazie alla forza dell’autostima e della condivisione.

La psicologa ha ampliato la riflessione, sottolineando come le diverse forme di violenza — verbale, psicologica, o l’esclusione tramite il silenzio — non riguardino solo bambini e adolescenti, ma attraversino l’intera società.

Un passaggio particolarmente evocativo è stato quello in cui ha descritto due metafore: le persone “insalatiere”, dotate degli strumenti per trattenere e gestire le provocazioni, e le persone “scolapasta”, prive di mezzi adeguati e più vulnerabili, che “cedono psicologicamente e fisicamente, spegnendosi alla vita”.

Il suo invito finale è stato quello di coltivare l’ascolto empatico nelle relazioni con i ragazzi, perché “imparare a sentire le proprie emozioni significa anche riconoscerle negli altri”.

Il dialogo è stato arricchito dagli interventi spontanei dei ragazzi presenti, particolarmente sensibili agli spunti proposti e capaci di stimolare riflessioni profonde.

A seguire, Fabio Iannucci ha illustrato in modo concreto l’attività dell’associazione Stop Bullismo di Macchia d’Isernia, l’unica in Molise dedicata esclusivamente a questo tema.

L’associazione è nata tre anni fa, in seguito alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso dai fratelli Bianchi a Colleferro.

Attraverso le testimonianze raccolte nel proprio percorso, Iannucci ha ribadito come il bullismo rappresenti un problema reale e diffuso, esortando i presenti a scegliere sempre la strada del rispetto, della solidarietà e della responsabilità. Ogni gesto — anche il più piccolo — può fare la differenza.

L’iniziativa, promossa dalla docente Angela Rocchia, ha centrato il suo obiettivo: proporre una riflessione condivisa sul ruolo di bambini, ragazzi e adulti nel riconoscere, prevenire e contrastare i comportamenti legati al bullismo.

Un appuntamento prezioso che ha lasciato nei partecipanti la consapevolezza che crescere insieme attraverso codici comportamentali gentili è possibile: basta imparare a brillare senza spegnere la luce degli altri.

Eliana Ronzullo