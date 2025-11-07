Cambio di gestione per il verde urbano: la nuova ditta in servizio da gennaio 2026

TERMOLI. La gestione del verde urbano a Termoli è pronta a voltare pagina. Dopo anni di proroghe, affidamenti temporanei e disservizi lamentati dai cittadini, dalle notizie che abbiamo attinto, la nuova ditta subentrerà ufficialmente a gennaio 2026, prendendo in carico la manutenzione di parchi, aiuole, viali alberati e aree pubbliche dell’intera città.

Si chiude così un percorso iniziato oltre un anno fa, con la gara d’appalto bandita a inizio 2025 e seguita passo dopo passo dagli uffici tecnici del Comune. L’obiettivo era individuare un gestore in grado di garantire interventi regolari, mezzi adeguati e personale qualificato, ponendo fine alle criticità che negli ultimi mesi avevano reso visibili segni di incuria in diverse zone cittadine.

Nel frattempo, per evitare interruzioni del servizio, la precedente gestione è stata prorogata fino al 31 ottobre 2025.

Nei due mesi successivi avverrà la fase di passaggio di consegne, con sopralluoghi, verifica dei mezzi e allineamento delle squadre operative.

Il nuovo contratto, di durata pluriennale, prevede un piano dettagliato di manutenzione ordinaria e straordinaria:

potature stagionali e cura delle alberature con criteri di sicurezza e decoro;

e cura delle alberature con criteri di sicurezza e decoro; sfalcio e pulizia periodica di tutte le aree verdi comunali;

di tutte le aree verdi comunali; diserbo dei marciapiedi e delle scarpate stradali ;

; interventi di emergenza in caso di eventi meteorologici o alberi pericolanti.

Particolare attenzione sarà dedicata alle aree gioco per bambini e ai giardini pubblici, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei residenti, e alle rotatorie stradali, che il Comune intende riqualificare con nuove sistemazioni floreali.

Il servizio comprenderà anche un sistema di monitoraggio digitale delle attività, utile per verificare in tempo reale gli interventi effettuati e programmare le prossime operazioni, oltre a un canale di comunicazione con l’Ufficio Ambiente per le segnalazioni dei cittadini.

«L’obiettivo – spiegano dagli uffici comunali – è garantire una manutenzione costante, visibile e trasparente, superando le difficoltà organizzative che in passato hanno rallentato gli interventi e compromesso l’immagine della città».

Il subentro a gennaio 2026 rappresenta dunque un momento cruciale per la gestione del verde a Termoli: un servizio essenziale per la qualità della vita urbana, la sicurezza e l’immagine turistica del territorio.

Dopo anni di attesa, il Comune potrà contare su una nuova organizzazione del lavoro, un capitolato aggiornato e risorse dedicate al mantenimento del patrimonio arboreo e delle aree verdi che rappresentano il vero polmone della città.