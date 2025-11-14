Campo boe: alle Tremiti scatta il sit-in

ISOLE TREMITI. Il 15 novembre 2025, sulla banchina del molo di San Domino, alle Isole Tremiti, si terrà un sit-in promosso dai pescatori e dagli operatori marittimi dell’arcipelago: un gesto di protesta che nasce dal profondo legame tra la comunità locale e il proprio mare.

Il motivo della mobilitazione è il progetto del campo boe che interesserà gran parte della zona C delle Tremiti — l’unica area dell’arcipelago priva di restrizioni per gli isolani — e una porzione significativa della zona B.

Secondo i promotori, questo intervento rischia di compromettere in modo irreversibile la fruibilità del territorio, incidendo su luoghi di grande valore turistico, paesaggistico e storico.

Le Isole Tremiti, da sempre meta prediletta per chi cerca natura incontaminata e autenticità, vedrebbero ridotta la libertà di accesso al mare per residenti e visitatori, alterando un equilibrio che da decenni permette la convivenza tra tutela ambientale e attività economiche locali.

Il sit-in vuole essere un grido collettivo, una richiesta di ascolto e rispetto per chi vive e lavora su queste isole, affinché ogni decisione sul futuro dell’arcipelago tenga conto non solo della sostenibilità ambientale, ma anche della sostenibilità sociale e culturale di una comunità che ha fatto del mare la propria casa.

EB