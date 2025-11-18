CAMPOMARINO. Campomarino accende “Anni in Movimento”: il progetto del Coni Molise per gli over 60 raddoppia le ore e diventa comunità

La palestra dell’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino ha ospitato l’inaugurazione del progetto “Anni in Movimento”, iniziativa del Coni Molise con il sostegno dell’assessorato comunale allo sport e alle politiche sociali, dedicata al benessere psico-fisico degli over 60. Oltre cento persone hanno partecipato all’appuntamento, trasformandolo in un segnale forte di comunità e di fiducia nel valore dello sport come prevenzione e inclusione. L’amministrazione Norante ha scelto di raddoppiare il monte ore, portandolo da 40 a 80, un gesto concreto che testimonia l’impegno verso la salute e la socialità degli anziani.

Sul palco il vicesindaco D’Egidio e il consigliere delegato allo sport Di Marco hanno ribadito l’importanza di investire nel movimento e nella socialità come strumenti fondamentali per garantire autonomia e qualità della vita, ringraziando il Coni Molise e le realtà scolastiche e territoriali coinvolte. Il progetto prevede attività motorie adattate, momenti di socializzazione e iniziative pensate per rafforzare la vitalità degli over 60, restituendo loro un ruolo attivo e centrale nella comunità.

L’inaugurazione di Campomarino non è stata un semplice taglio del nastro, ma l’avvio di un percorso che accompagnerà i partecipanti nei prossimi mesi con entusiasmo, inclusione e spirito di comunità, trasformando lo sport in un ponte tra prevenzione, aggregazione e dignità sociale.

EB