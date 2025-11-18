Campomarino, stretta sui rifiuti al Lido: controlli più severi e sanzioni per chi non rispetta le regole

CAMPOMARINO. L’amministrazione comunale di Campomarino ha annunciato una serie di nuove disposizioni in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti, specialmente al Lido, dove negli ultimi mesi l’intensificarsi dell’abbandono pare essere diventata una vera e propria “piaga sociale”, con l’obiettivo di migliorare la qualità della differenziata e contrastare comportamenti scorretti che hanno causato disagi per il territorio e costi aggiuntivi per l’amministrazione.

Le nuove regole, pensate per rendere più efficiente il servizio e per innalzare il livello di decoro urbano, prevedono una maggiore attenzione da parte dei cittadini nel separare correttamente le diverse frazioni, nel rispettare gli orari di esposizione e nell’utilizzare i contenitori idonei. L’Amministrazione Comunale ricorda che un conferimento errato compromette l’intero processo di riciclo e comporta oneri aggiuntivi per la collettività.

Nell’ordinanza n. 24/2025, emessa ieri dal Sindaco Norante, vengono emanate le nuove disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti, oltre che l’ulteriore stretta sull’abbandono indiscriminato degli stessi. Saranno infatti intensificati i controlli sul territorio, con verifiche mirate nelle aree residenziali e nei punti di raccolta. Gli ispettori ambientali avranno il compito di monitorare il rispetto delle norme e segnalare eventuali infrazioni.

L’obiettivo è chiaro: ristabilire decoro, tutelare l’ambiente e difendere l’immagine di un territorio e di una comunità che non può permettersi comportamenti irresponsabili.

Per tutti coloro che non seguiranno le nuove disposizioni sono previste sanzioni economiche, applicate secondo la gravità delle violazioni. L’Amministrazione invita dunque la cittadinanza a collaborare attivamente, adottando comportamenti responsabili e contribuendo alla tutela dell’ambiente e del decoro di Campomarino.