Caregiver familiari: l’avviso pubblico dell’Ats di Termoli

TERMOLI. L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli ha pubblicato un Avviso Pubblico rivolto ai caregiver familiari che assistono persone con disabilità gravissima di età pari o inferiore a 65 anni, residenti nei comuni dell’ambito.

L’iniziativa, cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del PR Molise FESR-FSE+ 2021-2027, mira a sostenere il ruolo di cura e assistenza svolto su base volontaria e non professionale, riconoscendo il valore umano e sociale di chi si prende quotidianamente cura di un familiare non autosufficiente. Il contributo previsto, pari a un massimo di 6mila euro per l’anno 2025, è destinato ai caregiver che, pur essendo risultati idonei nella graduatoria del Programma Regionale per la Non Autosufficienza 2022-2024 (annualità 2023), non hanno beneficiato dell’assegno di cura per esaurimento fondi.

L’erogazione del contributo è subordinata alla permanenza della persona assistita presso il proprio domicilio e sarà sospesa in caso di ricovero continuativo superiore a trenta giorni.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11 di lunedì 1º dicembre 2025, tramite consegna a mano, PEC o raccomandata A/R, secondo le modalità indicate nell’Avviso. È obbligatorio allegare copia dei documenti di identità e l’autodichiarazione del caregiver. L’Ufficio di Piano procederà all’istruttoria delle domande, alla pubblicazione degli elenchi degli ammessi ed esclusi, e alla liquidazione del contributo previa sottoscrizione del Piano Assistenziale Individualizzato (Pai).

Il mancato rispetto di tale passaggio equivale a rinuncia al beneficio.

Per informazioni, è possibile rivolgersi agli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito.

EB