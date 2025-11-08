Casacalenda: nuovi rilievi nella palestra della scuola crollata due anni fa

CASACALENDA. La procura di Larino ha disposto nuovi accertamenti sulla palestra della scuola primaria “Di Lalla”, crollata due anni fa durante un’ondata di maltempo. I rilievi, spiegano gli inquirenti, prenderanno il via entro pochi giorni.

La conferma arriva dalla sindaca Sabrina Lallitto, che il 6 novembre 2023 si era recata personalmente al Palazzo di Giustizia di Larino per presentare un esposto, chiedendo di accertare eventuali responsabilità legate al crollo. L’edificio, costruito nel 2008 con fondi destinati alla ricostruzione post-sisma del 2002, era stato inaugurato come struttura antisismica.

Era l’alba del 3 novembre 2023 quando una notte di forte maltempo, con piogge intense e raffiche di vento, provocò il cedimento di alcune pareti dell’Istituto Omnicomprensivo. Fortunatamente, al momento del crollo la scuola primaria, collegata alla palestra tramite un corridoio, era chiusa, evitando conseguenze per studenti e personale.

“La palestra è sotto sequestro da parte della procura – dichiara il sindaco Lallitto –. Qualche giorno fa, da custode dello stabile, sono stata avvisata che personale autorizzato sarebbe entrato nuovamente per ulteriori rilievi e perizie di parte”. La Lallitto sottolinea come “la requisizione del locale impedisce qualsiasi lavoro di ripulitura dell’area e di presentazione progettuale”.