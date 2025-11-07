Centri antiviolenza, La Selva: «Accuse infondate, accogliamo vittime di violenza da 11 anni»

CAMPOBASSO. L’Aps Liberaluna interviene per chiarire la gestione dei fondi destinati ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio (CAV) in Molise, rispondendo a recenti interrogazioni e precisando il pieno rispetto delle normative vigenti

«Rimango davvero basita di fronte all’approssimazione con la quale è stato affrontato il tema dei Centri antiviolenza, perché ritengo che, prima di assumere una posizione pubblica, chi propone atti ispettivi – come nelle competenze dei Consiglieri che hanno presentato un’interrogazione in merito – dovrebbe quanto meno documentarsi con attenzione». Così la presidente di Liberaluna Onlus, Maria Grazia La Selva.

«Prioritariamente, è utile fare chiarezza sull’assegnazione dei fondi destinati al Centro Antiviolenza (Cav) privato Liberaluna dal Ministero del Lavoro, Dipartimento delle Pari Opportunità, come da Tabella 1 del Ministero, che fa riferimento ai CAV pubblici e privati già esistenti nella Regione, riportata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.46 del 25/02/2025– prosegue la presidente- L’Aps Liberaluna ETS è beneficiaria, da due anni, di fondi ministeriali destinati al CAV Liberaluna, passati alla Regione Molise, che li ha poi indirizzati all’Ambito Territoriale Sociale del Comune di Campobasso, in qualità di capofila dell’antiviolenza. Il medesimo ATS ha erogato i fondi al Cav Liberaluna.

Questa modalità, tuttavia, è apparsa sin dall’inizio “ambigua”, poiché in Gazzetta Ufficiale si specifica che i fondi debbano essere destinati direttamente al CAV beneficiario, senza intermediari. Inoltre, l’ATS di Campobasso ha stipulato una convenzione con Liberaluna, impegnando l’APS a fornire al Comune i servizi del CAV privato.

Mi sono pertanto sempre chiesta il perché, soprattutto considerando che era operativo anche il CAV gestito dalla cooperativa BeFree in coprogettazione con il Comune di Campobasso.

In passato, si è probabilmente operato senza piena conoscenza delle disposizioni ministeriali. Ad esempio, il Comune ha autorizzato il funzionamento dei locali adibiti a CAV di viale del Castello senza tenere conto delle barriere architettoniche, pur essendo stati erogati fondi pubblici dal 2016.

Oggi, la coprogettazione è in capo alla Regione Molise, che ha indetto regolare avviso pubblico, un cambio di passo estremamente positivo per le politiche sociali e di pari opportunità, finalmente orientate al rispetto delle normative vigenti.

L’APS Liberaluna è sempre stata disponibile ad accogliere donne vittime di violenza, anche in situazioni in cui la cooperativa BeFree ha negato accoglienza, garantendo interventi di ascolto e supporto.

Riguardo al bando, fermo restando che i termini per l’impugnazione sono ormai scaduti, occorre rilevare che in merito al criterio della sede legale esistono documenti di riferimento e precedenti in altre regioni che seguono le stesse regole della Regione Molise. La normativa prevede anche l’affidamento diretto, con suddivisione delle somme tra i territori interessati, ma la Regione ha scelto di impegnare l’intero importo nel bando, offrendo a tutte le associazioni la possibilità di partecipare.

Al di là delle questioni tecniche e documentali, come cittadina e fondatrice di un’associazione che dal 2014 si occupa di ascoltare, accogliere e sostenere le donne vittime di violenza, mi sento attaccata e denigrata da chi dovrebbe promuovere valori comuni, solidarietà e coesione di rete.

Reputo offensive e infondate le dichiarazioni pubbliche del consigliere Primiani, perché rivolte a chi ha dedicato anni di impegno, spesso gratuito, nei confronti di un tema così delicato. Invito inoltre i consiglieri a leggere attentamente il progetto Liberaluna, che prevede interventi innovativi a livello regionale in favore delle donne vittime di violenza, tra cui l’attuazione delle Linee guida sanitarie nazionali sul Percorso rosa.

Agire nell’interesse dei cittadini dovrebbe essere l’obiettivo primario di chi li rappresenta. È lo stesso obiettivo che l’APS Liberaluna persegue quotidianamente, sostenendo le donne vittime di violenza.

Per restituire verità a questa vicenda, sono a disposizione per ogni chiarimento, anche pubblico, così da spiegare puntualmente e rigorosamente tutti gli aspetti di una vicenda che merita attenzione e trasparenza».