Centri antiviolenza, Passarelli: «Rispondere ai bisogni non alle illazioni»

Prosegue il botta e risposta tra i consiglieri Stefania Passarelli e Angelo Primiani, sulla questione del centro antiviolenza.

«Per la vicenda del Cav, al consigliere Primiani ho già illustrato, più volte, cosa è accaduto senza utilizzare toni allarmistici, al contrario di altri, del tutto ingiustificati- commenta la consigliera Passarelli- Nessun nervosismo, nessuna reazione scomposta, nessun timore di chissà cosa, egregio collega, ma – da parte mia – solo la verità dei fatti.

Mi preme, quindi, ribadire che i servizi di supporto alle donne che si rivolgono al Cav non sono a rischio, che sono correttamente erogati e che l’APS aggiudicataria del bando è pienamente operativa, non solo su Campobasso ma anche negli altri centri (Isernia, Termoli e Campomarino), perché i rispettivi sindaci non hanno avuto alcun problema a mettere in disponibilità l’immobile da utilizzare.

Voglio anche rassicurare le donne: la Regione, l’APS aggiudicataria del servizio, i Comuni e i Sindaci coinvolti sono al vostro fianco.

Ritengo, però, che sia stato speso fin troppo tempo per rispondere al chiacchiericcio; tempo sottratto ai compiti per i quali siamo stati eletti in Consiglio regionale.

Rispondere ai bisogni, non alle illazioni».