Centri antiviolenza, Primiani: “Serve chiarezza, chiederò il coinvolgimento del Prefetto”

CAMPOBASSO. Nel dibattito sui Centri antiviolenza interviene il consigliere regionale del M5S, Angelo Primiani: “Serve chiarezza. Presenterò un’interrogazione e chiederò il coinvolgimento del Prefetto”.

“Ogni possibilità di interruzione, anche solo temporanea, dei servizi dedicati all’ascolto, all’accoglienza e alla protezione delle donne vittime di violenza rappresenta un rischio che nessuno può permettersi di correre. In questi giorni abbiamo assistito a un confronto acceso tra istituzioni e soggetti gestori, con posizioni divergenti che rischiano però di far passare in secondo piano la cosa più importante: garantire che le donne e i minori che vivono situazioni di pericolo non si trovino senza un punto di riferimento certo e immediatamente operativo.

Questa confusione genera purtroppo solo incertezza su un servizio che va garantito senza problemi. Confusione causata, a mio avviso, da un motivo ben preciso: la carenza di chiarezza originaria sulle procedure e sulle competenze previste dal bando regionale, elemento che di fatto sta già provocando equivoci e sovrapposizioni di responsabilità.

Per questo motivo, da rappresentante delle istituzioni prima ancora che da persona assolutamente terza e neutrale rispetto alla vicenda, quindi del tutto disinteressata a quelle che sono le posizioni in campo, sto predisponendo un’interrogazione in Consiglio regionale per chiedere chiarimenti sulle modalità di affidamento e gestione dei centri antiviolenza, nonché sulle garanzie di continuità del servizio sul territorio.

Parallelamente, visto che la situazione assume carattere d’urgenza, invierò anche una richiesta formale al Prefetto di Campobasso affinché possa valutare l’opportunità di convocare tutte le parti coinvolte: Regione, Comune, Ats e gestori, così da favorire un tavolo di confronto istituzionale nell’interesse esclusivo delle donne e degli operatori.

L’obiettivo non deve essere quello di alimentare contrapposizioni, ma di ricostruire un percorso trasparente e condiviso che consenta di tutelare pienamente le donne e i loro figli. Su temi così sensibili serve responsabilità da parte di tutti, lontano da ogni logica di parte”.

EB