Centri di raccolta chiusi, il sindaco Gallo: «La responsabilità non è dell’ente»

PORTOCANNONE. Da venerdì 21 novembre, i centri comunali di raccolta dei Comuni appartenenti all’Unione del Basso Biferno, tra cui Portocannone, sono rimasti temporaneamente chiusi, come comunicato dalla società Impregico S.r.l..

A seguito di questa situazione, il sindaco Francesco Gallo ha voluto precisare la posizione dell’Ente e fornire aggiornamenti alla cittadinanza, chiarendo responsabilità, autorizzazioni e le azioni intraprese per la riapertura dell’isola ecologica:

«In merito alla chiusura dei centri di raccolta dei Comuni appartenenti all’Unione del Basso Biferno – e, quindi, anche del centro di Portocannone – si precisa che questo Ente, a seguito del provvedimento adottato dalla ditta Impregico, si è tempestivamente attivato per informare gli interessati che l’isola ecologica risulta pienamente munita di tutte le autorizzazioni urbanistiche e ambientali.

A conferma di ciò, il Dec, incaricato dall’Unione per l’esecuzione del contratto in oggetto, ha trasmesso una nota alla ditta – e, per conoscenza, al Comune – prot. n. 6319 del 24.11.2025, con la quale, esaminata la documentazione fornita dal Comune di Portocannone, invitava la stessa ditta alla immediata riapertura del centro di raccolta.

Ad oggi, tuttavia, il centro permane chiuso. Nel proseguire le azioni necessarie alla tutela degli interessi della nostra comunità, si pongono scuse alla cittadinanza per i disagi arrecati, evidenziando che le responsabilità della situazione non sono in alcun modo imputabili all’Ente.

Sono a disposizione della cittadinanza – e consultabili presso la sede comunale – tutte le autorizzazioni relative all’isola ecologica, nonché gli atti e le note richiamati nella presente comunicazione».