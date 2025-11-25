TERMOLI. «Chiediamo un intervento immediato sulla norma del payback dispositivi medici prima che le imprese delle nostre regioni ed il sistema sanitario nazionale collassino». È l’appello senza mezzi termini di ASFO Sanità Abruzzo-Molise, l’associazione che rappresenta i fornitori di dispositivi medici delle due regioni, che in una lettera inviata ai parlamentari di Abruzzo e Molise e ai membri delle Commissioni Sanità, Affari Sociali e Bilancio di Camera e Senato ha denunciato «una situazione ormai insostenibile» per micro, piccole e medie imprese attive nel settore ospedaliero.

Il meccanismo del payback, spiegano, obbliga i fornitori «anche per forniture risalenti a dieci anni fa» a restituire somme ingenti derivanti da sforamenti di budget «che non dipendono in alcun modo dalle imprese stesse». Una distorsione che sta conducendo molte aziende verso il rischio di chiusura, soprattutto in territori fragili come Abruzzo e Molise, dove il tessuto produttivo si regge quasi interamente su realtà piccole e radicate.

«I budget destinati ai dispositivi medici risultano da anni sistematicamente sottostimati», sottolinea l’associazione. «A fronte di un fabbisogno reale che supera il 7%, i fondi si fermano al 4,4%, creando un divario strutturale che inevitabilmente genera squilibri economici e la sistematica richiesta di rientri». Una norma che appare «del tutto incomprensibile», perché prevede che siano le stesse aziende fornitrici a coprire i debiti generati dalla pubblica amministrazione.

ASFO ricorda che le imprese del settore «rappresentano un presidio fondamentale per gli ospedali», garantendo continuità nelle forniture, assistenza tecnica attiva 24 ore su 24 e supporto operativo in reparti critici come Terapie Intensive, Pronto Soccorso e Unità Neonatali. «Senza la loro presenza, molti servizi essenziali non potrebbero essere garantiti con la tempestività necessaria», avverte l’associazione. Il rischio, se non si interviene subito, è «la mancanza di dispositivi salvavita e la conseguente impossibilità per gli ospedali di mantenere la piena operatività».

Per questo, ASFO Sanità Abruzzo-Molise chiede con forza «l’esenzione dal payback per le micro e piccole imprese con fatturato fino a 5 milioni di euro» e un intervento legislativo urgente che metta fine a una «distorsione normativa che rischia di compromettere l’intero sistema sanitario nazionale».

Ivan Teodoro Pantalone, presidente dell’associazione, ribadisce: «Il payback, nella sua formulazione attuale, sta condannando alla chiusura imprese che da anni garantiscono supporto essenziale alla sanità pubblica. Ogni giorno lavoriamo al fianco degli operatori sanitari per assicurare dispositivi salvavita, assistenza tecnica e continuità nelle forniture. Chiediamo al Parlamento un atto di responsabilità: proteggere le micro e piccole imprese significa proteggere la salute degli italiani e assicurare che gli ospedali possano continuare a funzionare senza interruzioni. Il nostro appello non è corporativo, ma civile: senza di noi, la sanità italiana non può reggere».

EB