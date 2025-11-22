Chirurgia colon-proctologica mininvasiva: Antonio Vallo guida il congresso in Molise

TERMOLI. Si tiene oggi, sabato 22 novembre 2025, presso il Lumia Hotel di Termoli, il congresso regionale “Nuove frontiere in chirurgia colon-proctologica mininvasiva: lo stato dell’arte in Molise”, con focus sull’innovazione e sull’evoluzione delle tecniche chirurgiche per la cura delle patologie del colon-retto.

L’appuntamento vede la partecipazione di chirurghi, specialisti e docenti provenienti da tutta la regione e dal territorio nazionale, con il patrocinio di ASReM, OMCeO Campobasso, Comune di Termoli e Regione Molise.

Dialogo su innovazione, sicurezza e multidisciplinarietà

Il congresso concentra l’attenzione sulle tecniche mininvasive e sulle piattaforme tecnologiche avanzate che stanno trasformando il trattamento delle neoplasie colorettali. Tra i temi chiave:

Indicazione e timing delle nuove tecniche

Ruolo della chirurgia robotica

Impatto delle metodiche transanali

Organizzazione dei percorsi ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)

Si discute inoltre delle criticità nella rete ospedaliera del Molise e delle sfide quotidiane della sanità regionale, in un contesto segnato da risorse limitate e densità abitativa ridotta. L’evento valorizza le esperienze locali e nazionali, promuovendo aggiornamento professionale, confronto su best practice e costruzione di nuovi modelli assistenziali centrati sul paziente.

Aggiornamento clinico: emorroidi, fistole e tumori del colon-retto

La mattinata si apre con un focus su “Emorroidi e fistole: what’s new?”, moderato da esperti del settore, con interventi su:

Fisiopatologia e terapia medica delle emorroidi

Novità chirurgiche come HAL-RAR

Radiofrequenze e ruolo della risonanza magnetica

Tecniche per il trattamento delle fistole perianali e traumi del perineo, con approfondimento sul ruolo del cadavere nella formazione chirurgica

La seconda sessione, aperta da una lettura sulla sindrome da ostruita defecazione, affronta “Il cancro del colon-retto: tra linee guida e buone pratiche”, concentrandosi su:

Strategie di screening endoscopico

Chemioterapia e gestione dei tumori avanzati

Trattamento delle metastasi epatiche

Segue una viva discussione multidisciplinare tra chirurghi, radiologi e gastroenterologi.

Formazione, ECM e networking

L’evento riconosce 4 crediti ECM ai partecipanti accreditati e ospita circa 80 professionisti tra medici chirurghi e infermieri.

Durante la giornata sono previsti coffee break e colazione di lavoro, favorendo networking e scambio di esperienze sul campo. La segreteria scientifica, guidata da Antonio Vallo, sottolinea come il congresso rappresenti una straordinaria occasione di crescita professionale per la comunità medico-chirurgica molisana, rafforzando il legame tra innovazione, ricerca e territorio.