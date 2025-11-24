Chirurgia mininvasiva, Termoli polo scientifico nazionale

TERMOLI. Si è svolto sabato 22 novembre 2025, presso il Lumia Hotel di Termoli, il congresso regionale “Nuove frontiere in chirurgia colon-proctologica mininvasiva: lo stato dell’arte in Molise”, trasformando la città in un vero e proprio punto di riferimento per il confronto scientifico e tecnologico nel campo della chirurgia avanzata.

L’iniziativa ha rappresentato una grande opportunità di dialogo tra eccellenze specialistiche provenienti da tutta Italia, offrendo al Molise e a Termoli un’importante vetrina nel panorama della sanità innovativa e ad alta tecnologia. Un evento che si è rivelato un autentico biglietto da visita per il territorio, proiettandolo verso una dimensione nazionale e futuristica nel settore della chirurgia mininvasiva.

Al congresso hanno partecipato chirurghi, docenti universitari e specialisti da diverse realtà ospedaliere italiane, con il patrocinio di Asrem, Odm Ceo Campobasso, Comune di Termoli e Regione Molise.

Innovazione, tecnologia e rete multidisciplinare

Cuore del congresso è stato il confronto sulle più moderne tecniche mininvasive nella chirurgia colon-rettale e sulle piattaforme tecnologiche che stanno migliorando sicurezza, precisione e qualità delle cure.

Tra i principali argomenti affrontati:

Indicazioni e tempistiche delle nuove tecniche chirurgiche

delle nuove tecniche chirurgiche Ruolo sempre più centrale della chirurgia robotica

Sviluppo delle metodiche transanali

Percorsi ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) per una ripresa più rapida del paziente

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle criticità della sanità regionale, in un territorio con risorse limitate ma ricco di competenze. Il congresso ha evidenziato come sia possibile costruire modelli sanitari innovativi anche in contesti periferici attraverso rete, formazione e cooperazione.

Focus clinico: dalle patologie benigne al tumore colon-rettale

La prima parte dei lavori è stata dedicata alle patologie proctologiche più diffuse, con approfondimenti su:

Fisiopatologia e terapia medica delle emorroidi

delle emorroidi Tecniche chirurgiche come HAL-RAR

Uso delle radiofrequenze

Ruolo della risonanza magnetica

Trattamento delle fistole complesse e del trauma perineale

La seconda sessione ha affrontato il tema del cancro del colon-retto, concentrandosi su:

Strategie di screening endoscopico

Gestione chirurgica e oncologica

Trattamento delle metastasi epatiche

Integrazione tra chirurgia, radiologia e gastroenterologia

È emerso chiaramente che l’approccio multidisciplinare rappresenta oggi la chiave per offrire percorsi terapeutici personalizzati ed efficaci.

Formazione, ECM e valore per il territorio

Il congresso ha coinvolto circa 80 professionisti, attribuendo 4 crediti ECM ai partecipanti. I momenti informali – coffee break e colazione di lavoro – hanno favorito il networking e nuove collaborazioni scientifiche.

Il presidente della segreteria scientifica, Antonio Vallo, ha sottolineato come questo appuntamento abbia rappresentato un momento fondamentale di crescita per l’intera comunità medico-chirurgica molisana, rafforzando il legame tra territorio, ricerca e innovazione.

Termoli si conferma capace di ospitare eventi di alto profilo, candidandosi sempre più a essere un punto di riferimento nel dialogo tra sanità, tecnologia e futuro.

Michele Trombetta