Chiusure notturne sull’A14 per lavori e ispezioni

A14. Autostrada A14: tre notti di chiusure tra Termoli, Vasto e Pescara sud

Disagi in vista sulla A14 per lavori e ispezioni notturne. Dalle 22:00 di giovedì 20 novembre alle 6:00 di venerdì 21, sarà chiuso il tratto tra Termoli e Vasto sud in direzione Pescara, per consentire ispezioni sul portale di uscita di Vasto sud. Uscita obbligatoria a Termoli, con deviazione sulla SS16 fino al rientro in A14 a Vasto sud.

Contestualmente, le aree di servizio “Riovivo est” e “Trigno est” non saranno accessibili. Al loro interno, dalle 20:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21, sarà in vigore il divieto di sosta per tutti i veicoli.

Disagi anche alla stazione di Pescara sud Francavilla, interessata da lavori di pavimentazione:

Mercoledì 19 novembre, dalle 22:00 alle 6:00: chiusa in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bari. Alternative: Pescara ovest-Chieti (entrata verso Ancona), Ortona (uscita da Bari).

Giovedì 20 novembre, dalle 22:00 alle 6:00: chiusa in uscita per chi proviene da Ancona e da Bari. Alternative: Pescara ovest-Chieti (da Ancona), Ortona (da Bari).

Venerdì 21 novembre, dalle 22:00 alle 6:00: chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Alternative: Pescara ovest-Chieti (verso Ancona), Ortona (verso Bari).

Si raccomanda massima attenzione alla segnaletica e ai percorsi alternativi.