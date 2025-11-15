Ciclovie urbane, la nuova forma dei tracciati riconnessi

TERMOLI. Proseguono da giorni i lavori sulla nuova ciclopedonale cittadina, dove è in fase di applicazione una resina tecnica speciale destinata a diventare la finitura definitiva dell’intero tracciato. Non si tratta di un normale strato di asfalto: la scelta della resina, infatti, garantisce una durata notevolmente superiore, una superficie più omogenea e sicura, oltre a impedire la ricrescita delle erbe infestanti che, nel tempo, avrebbero finito per compromettere l’aspetto e la funzionalità del percorso.

La soluzione è stata chiesta direttamente dal settore Lavori Pubblici del Comune, che ha richiesto alla ditta esecutrice l’adozione di un materiale più performante rispetto a quello originariamente previsto. La resina – già utilizzata nei tracciati ciclabili delle città che puntano sulla mobilità dolce – assicura una manutenzione più semplice, una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e un impatto estetico migliore, con una colorazione uniforme che caratterizzerà l’intero percorso.

Elemento tutt’altro che secondario: non ci sarà alcun aggravio di costi per l’ente. L’intervento rientra nella perizia di variante approvata nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Molise sull’Azione 4.4.3 e non comporta spese extra rispetto al quadro economico già stabilito. La ditta incaricata ha accettato di procedere nell’ambito delle migliorie possibili e delle ottimizzazioni previste in contratto.

La nuova finitura in resina si sta estendendo progressivamente su tutti i tratti previsti, completando una serie di lavorazioni già avviate nelle scorse settimane e garantendo un risultato finale più solido, moderno e allineato agli standard delle ciclopedonali di ultima generazione. L’obiettivo è consegnare a Termoli un’infrastruttura davvero duratura, che non richieda continue manutenzioni e che possa essere utilizzata in sicurezza da ciclisti e pedoni per molti anni.

