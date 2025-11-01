Cimitero di Portocannone pronto per le festività novembrine

PORTOCANNONE. La comunità di Portocannone celebra la Festa di Tutti i Santi e la Commemorazione dei Defunti: cura, memoria e vicinanza alla comunità

In occasione della Festa di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti, l’amministrazione comunale di Portocannone rinnova il proprio impegno nel garantire decoro, accoglienza e servizi presso il cimitero cittadino, luogo sacro e caro a tutta la comunità.

Come ogni anno, sono stati dedicati tempo e risorse alla pulizia e alla sistemazione del cimitero, affinché possa accogliere i visitatori in un ambiente ordinato e rispettoso. Un sentito ringraziamento è stato rivolto dal sindaco Francesco Gallo al collaboratore Gianluca Di Nardo, per la sua costante precisione e attenzione, al personale dell’Ente che ha partecipato attivamente alle operazioni di pulizia, e al volontario Mario Beatrice, sempre presente e disponibile in ogni iniziativa comunale.

Il cimitero, insieme ai servizi collegati, resta al centro dell’attenzione dell’Amministrazione, con l’obiettivo di renderlo un luogo funzionale e accogliente. Nei giorni dedicati alla memoria dei defunti, sarà garantita la presenza di personale incaricato all’interno del cimitero per assistere i cittadini, mentre all’esterno opereranno i volontari della sezione locale Rgpt Volontari Portocannone per agevolare la viabilità e garantire la sicurezza del traffico.

Inoltre, per le persone anziane o con difficoltà motorie, sarà attivo un servizio di accompagnamento in auto, così da permettere a tutti di vivere con serenità il momento della visita ai propri cari.

“L’Amministrazione resta vicina alla comunità e impegnata a garantire servizi anche in occasione di queste giornate di raccoglimento e memoria”, ha dichiarato il sindaco Francesco Gallo, sottolineando il valore della cura e dell’attenzione verso i luoghi della memoria.