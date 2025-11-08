City Angels Campomarino: la solidarietà cammina nella notte

TERMOLI. Ci sono notti in cui la città sembra fermarsi. Le luci si spengono, le strade si svuotano. È in quelle ore, quando la maggior parte delle persone si rifugia nel calore delle proprie case, che i City Angels di Campomarino indossano i loro cappellini blu e le pettorine arancioni, simbolo di disponibilità e speranza, e si mettono in cammino.

Non vanno a cercare clamore, ma persone. Quelle che troppo spesso la società non vede più. Venerdì sera hanno ricevuto segnalazioni di altre persone che dormivano in strada a Termoli.

In pochi minuti, i volontari hanno preparato i kit colazione, qualche coperta, e con passo deciso hanno raggiunto i punti indicati. È così che, nel cuore della notte, hanno incontrato un uomo che non conoscevano ancora.

Dormiva, accovacciato in un angolo tranquillo, quasi a voler sparire. Quando si è accorto della loro presenza, si è destato, forse un po’ spaventato, ma subito rassicurato dai volti gentili dei volontari. E poi, improvvisamente, ha sorriso.

Un sorriso semplice, sincero, che ha rotto il silenzio e illuminato quel momento più di qualsiasi parola.

Gli Angels hanno dato anche a lui il kit colazione, un piccolo dono ma ricco di significato. Non si tratta soltanto di una colazione, ma di un segno concreto: “Ti abbiamo visto. Ci sei. Non sei invisibile”.

Spesso, in situazioni come queste, non sono le parole a contare, ma i gesti. Un sorriso, un caffè caldo, una mano tesa possono fare la differenza tra la solitudine e la speranza. È in questo che i City Angels trovano la loro forza: nel servizio silenzioso, fatto di umanità e ascolto, nella scelta di esserci quando il mondo si distrae.

Ogni uscita, ogni incontro, ogni notte passata per le strade non è solo un atto di solidarietà: è un modo per riconnettere la città a se stessa, per ricordare che la dignità non si misura con ciò che si possiede, ma con la capacità di restare umani, insieme.

Dietro ogni persona incontrata c’è una storia, un lavoro che non c’è più, una famiglia lontana o scelte difficili. Ma c’è anche un cuore che batte, un sorriso che può ancora fiorire, una possibilità di rinascita. Ed è a queste storie che i volontari con cappellino blu e pettorina arancione si dedicano con rispetto e dedizione, portando non solo beni materiali, ma presenza, attenzione e calore umano.

Il servizio di venerdì sera a Termoli è stato uno dei tanti, ma come sempre ha lasciato un segno. Un incontro, un sorriso, un piccolo gesto che racchiude tutto il senso di ciò che fanno i City Angels: trasformare la notte in un tempo di solidarietà, la solitudine in relazione, la paura in fiducia.

E forse è proprio da qui che si costruisce una comunità più giusta: da chi, senza chiedere nulla, cammina per le strade per ricordare che nessuno è davvero solo, finché c’è qualcuno disposto a fermarsi, guardare e sorridere.

Alberta Zulli