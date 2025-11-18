Cofelice: «Il nostro territorio conquista l’attenzione nazionale»

“Il valore del Molise è ormai riconosciuto e il nostro territorio è sempre più apprezzato per le sue bellezze e per la sua autenticità”, questo quanto dichiarato dal consigliere regionale, Delegato a Turismo e Cultura Fabio Cofelice, che ha così commentato l’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, che racconta il territorio attraverso un viaggio nei Borghi della regione.

Scapoli, Agnone, Castelpetroso, Frosolone, Oratino, il Parco delle Morge con i Borghi di Pietracupa e Salcito.

Ma anche Civitacampomarano, Venafro, Sepino e Termoli.

«Siamo sulla strada giusta – prosegue il delegato Regionale – ed il crescente interesse verso la nostra regione per le sue potenzialità è la prova che si possa raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti: far crescere il nostro territorio attraverso il turismo.

Infatti, i continui riconoscimenti che arrivano sono per noi uno stimolo significativo; constatare che una testata autorevole come il Sole 24 Ore abbia messo in luce alcune delle potenzialità del nostro territorio ci riempie di orgoglio e contribuisce a dare forza e slancio al nostro lavoro.

Solo qualche giorno fa sono stati diffusi dal Ministero del Turismo alcuni dati che segnano un ottobre da record per i numeri fatti registrare dalle piattaforme di prenotazione online (53,33%) e che hanno posizionato il Molise al secondo posto in Italia; ora l’ennesimo segnale e riconoscimento al nostro lavoro conferma che siamo sulla strada giusta per una proficua promozione turistica.

La crescente attenzione verso il Molise ne rafforza la competitività, attirando sempre più turisti e visitatori; per questo continueremo a investire per la valorizzazione delle nostre eccellenze, da quelle naturalistiche e culturali a quelle enogastronomiche.

Insieme, ed in sinergia con gli operatori del settore – ha così concluso il Consigliere Cofelice – andiamo avanti a testa bassa per fare del turismo regionale una risorsa importante per i cittadini».