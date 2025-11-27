Coldiretti Molise: «Sì alla delibera sui cinghiali ma serve intervento immediato»

CAMPOBASSO. Coldiretti Molise esprime soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta Regionale della delibera che introduce nuove misure per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, sottolineando però l’urgenza di applicare rapidamente quanto previsto.

«Accogliamo con favore questo provvedimento – commenta il presidente regionale Claudio Papa – una richiesta che Coldiretti Molise porta avanti da oltre un anno e mezzo. Grazie al lavoro con l’assessore all’Agricoltura Salvatore Micone e il Governatore Francesco Roberti, finalmente la delibera è diventata realtà».

Secondo il direttore regionale Aniello Ascolese, l’obiettivo principale è l’applicazione dell’articolo 19-ter della legge 157/92, che definisce obiettivi, azioni e figure di intervento specifiche, distinguendosi nettamente dalle attività venatorie. «Si tratta di uno strumento indispensabile per contenere il numero dei cinghiali sul territorio, a tutela delle aziende agricole e della sicurezza delle persone».

Coldiretti Molise sottolinea che ora non è più tempo di attese. «Le imprese agricole sono allo stremo – aggiunge Papa – e devono poter tornare rapidamente a lavorare per garantire produzione di cibo e reddito per sé e i propri dipendenti».

La delibera evidenzia anche l’urgenza di affrontare il problema della presenza dei cinghiali nei centri abitati. «Ridurre la popolazione di cinghiali nelle campagne – spiega Ascolese – eviterà che questi si avvicinino a paesi e città, riducendo i rischi per le persone e gli incidenti stradali lungo le principali arterie della regione».

Infine, Coldiretti richiama l’attenzione sulla gestione dei risarcimenti e dei finanziamenti a sostegno dell’agricoltura e della zootecnia. «Sono strumenti importanti – conclude Ascolese – ma serve un cambio di passo: le risorse disponibili devono essere utilizzate rapidamente, a prescindere dall’entità, per dare risposte concrete alle aziende».

AZ