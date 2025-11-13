Collegamento Foggia–Roma, UilTrasporti: «La Regione attivi servizi autobus»

TERMOLI. La UilTrasporti Molise annuncia la propria partecipazione all’evento “Cargo aereo in Decollo – Visioni strategiche per il futuro”, in programma giovedì 20 novembre presso l’Aeroporto d’Abruzzo. L’incontro, promosso dalla Saga, rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, operatori e stakeholder per delineare le strategie future del trasporto merci via aerea nel Centro-Sud Italia. Tra i partecipanti figurano, tra gli altri, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Direttore Generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco e l’Amministratore Delegato di Poste Air Cargo Gennaro Scarfiglieri.

Secondo il coordinatore regionale della UilTrasporti Molise, Stefano Marinelli, il sindacato intende offrire un contributo concreto, evidenziando le opportunità di sviluppo che il cargo aereo può rappresentare anche per il territorio molisano. La posizione strategica di Abruzzo e Molise, la vicinanza geografica e l’integrazione delle infrastrutture esistenti offrono prospettive interessanti per la creazione di un polo logistico interregionale efficiente.

“In quest’ottica – spiega Marinelli – la UilTrasporti Molise traccerà le potenziali sinergie tra gli scali e le piattaforme logistiche esistenti, sottolineando come l’efficientamento del trasporto merci possa diventare un volano di crescita, superando criticità infrastrutturali e favorendo coesione territoriale, nuove opportunità economiche e occupazionali”.

Lo sviluppo del cargo aereo, unito all’integrazione logistica con le regioni limitrofe e alle prospettive offerte da RegionaAir Mobility, rappresenta una possibile chiave di volta per superare l’isolamento logistico del Molise, offrendo alle imprese locali nuove vie di accesso ai mercati nazionali e internazionali e creando occupazione qualificata.

La UilTrasporti Molise accoglie inoltre con soddisfazione la notizia dell’inserimento di un ulteriore aeromobile presso l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e dell’attivazione della tratta Foggia–Roma Fiumicino, prevista nei primi mesi del 2026. Come sottolineato dal sindacato, “questo collegamento rappresenta un importante passo avanti per la mobilità dell’intero territorio molisano”.

Alla luce di questa evoluzione, la UilTrasporti Molise invita la Regione Molise a istituire quanto prima servizi autobus diretti e regolari che colleghino il Molise all’aeroporto di Foggia, favorendo un sistema intermodale gomma–aria. “Si tratta di un notevole vantaggio per cittadini, studenti universitari e lavoratori pendolari, oltre a incentivare lo sviluppo turistico e l’attrattività del territorio”, spiegano i coordinatori.

La UilTrasporti Molise ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali per individuare soluzioni efficaci e sostenibili a beneficio dei cittadini molisani.