Comune di Termoli in supporto del Centro Antiviolenza

TERMOLI. L’Amministrazione comunale di Termoli, guidata dal sindaco Balice, ha annunciato il patrocinio di una serie di eventi dedicati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

In seguito al recente cambio di gestione dei servizi antiviolenza regionali, il sindaco ha assicurato la piena continuità del servizio per tutte le donne che necessitano di accoglienza, ascolto e sostegno in un percorso di uscita dalla violenza. Il Centro Antiviolenza (Cav) di Termoli, attualmente gestito dall’Aps Liberaluna, è pienamente operativo: già dalla giornata di ieri, come previsto dal cronoprogramma, le professioniste impegnate da anni nella lotta contro la violenza di genere hanno ripreso regolarmente le proprie attività. Il numero verde 800 642 367 dell’Aps Liberaluna, attivo 24 ore su 24 e mappato dal servizio nazionale 1522, è a disposizione di Forze dell’Ordine, Servizi sociali e cittadine per la presa in carico, anche in situazioni di emergenza.

L’Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con il Coordinatore dell’Ambito Sociale di Termoli, sta lavorando in modo integrato con l’ente gestore per garantire la qualità e la continuità del servizio. Alla luce dei numerosi casi di cronaca che continuano a far crescere il numero dei femminicidi, il Comune ribadisce il proprio impegno concreto nell’offrire e potenziare tutti i servizi di supporto alle donne vittime di violenza, anche attraverso nuove progettualità condivise con la Regione Molise, tra cui l’apertura di una Casa di secondo livello sul territorio di Termoli.

EB