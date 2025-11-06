Cooperazione adriatica tra le due sponde: il summit a Termoli

TERMOLI. Si è aperto oggi a Termoli, nella Sala Consiliare del Comune, il 7° Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027, appuntamento cruciale per il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra Italia, Albania e Montenegro. L’evento, ospitato dalla Regione Molise in collaborazione con il Comune di Termoli, rappresenta un momento di confronto strategico tra i partner istituzionali del programma, volto a consolidare i risultati raggiunti e a delineare le prospettive future della cooperazione nell’area adriatica.

Ad aprire i lavori sono stati Andrea Di Lucente, Vicepresidente della Regione Molise, e Nicola Antonio Balice, Sindaco di Termoli, che hanno sottolineato il valore del programma come strumento di sviluppo territoriale sostenibile e di rafforzamento delle relazioni tra le due sponde dell’Adriatico. Presenti anche Gilles Kittel della Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea, Claudio Polignano, Autorità di Gestione del Programma, e rappresentanti delle autorità nazionali e regionali, tra cui le delegazioni di Albania, Montenegro, Regione Puglia e Regione Molise.

Durante la sessione informale del pomeriggio, il Comitato ha approvato l’agenda dei lavori e discusso lo stato di avanzamento dei progetti strategici e dei progetti su piccola scala, l’andamento delle finanze del programma e le attività di comunicazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione del rischio di disimpegno dei fondi entro il 2026 e all’avvio della contrattualizzazione dei progetti del bando standard. È stata inoltre proposta la creazione di un gruppo di lavoro per la programmazione post 2027, mentre sono stati condivisi aggiornamenti sulla chiusura del precedente ciclo 2014–2020.

La seconda giornata, in programma domani 7 novembre, prevede una visita ai progetti ALMONIT e TO BE READY presso l’Autorità Portuale di Termoli, esempi concreti di cooperazione sul territorio. A seguire, si terrà la sessione decisionale del Comitato, durante la quale verranno formalmente riconosciuti gli aggiornamenti del programma e avviato il gruppo di lavoro per la futura fase di programmazione.

Il Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo strumento IPA III, dispone di un budget complessivo di oltre 81 milioni di euro e coinvolge le Regioni italiane Puglia e Molise, insieme all’intero territorio di Albania e Montenegro. L’obiettivo è promuovere un’area adriatica più intelligente, verde, connessa, inclusiva e ben governata, attraverso azioni congiunte tra attori istituzionali e non profit