Cordoglio dall’Autorità portuale del Mare Adriatico Meridionale per la scomparsa dell’ammiraglio Meli

TERMOLI. L’Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale piange la scomparsa dell’ammiraglio Giuseppe Meli.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’Ammiraglio Giuseppe Meli, già comandante della direzione marittima della Puglia e della Basilicata Ionica dal 2017 al 2022.

Il presidente Francesco Mastro, il segretario generale Tito Vespasiani, il management e tutti i dipendenti dell’Autorità si uniscono nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel sistema portuale e marittimo del Sud Italia.

“Uomo di grande competenza e autorevolezza – ha commentato il presidente – ha guidato con equilibrio e dedizione una delle più importanti Direzioni Marittime del Paese, contribuendo con il suo lavoro alla crescita e alla sicurezza del nostro territorio”.

Durante il suo mandato, l’Ammiraglio Meli ha saputo instaurare un rapporto di proficua collaborazione con le istituzioni locali e con gli operatori del settore, promuovendo una visione moderna e integrata della governance marittima. La sua leadership ha rappresentato un punto di riferimento per tutti coloro che operano nel comparto portuale, distinguendosi per rigore, umanità e spirito di servizio.

Alla famiglia dell’ammiraglio Meli va il grande abbraccio dell’intera comunità portuale, che ne onora la memoria con profonda gratitudine e rispetto.