Cosib, il Circolo Pd e Guglionesi progresssita accendono i riflettori sul caos gestionale

BASSO MOLISE. Negli ultimi giorni sono emerse gravi criticità nella gestione del Cosib, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, da sempre punto di riferimento per l’economia molisana. Il calo delle attività industriali, i bilanci in perdita e le tensioni interne hanno creato un clima di forte preoccupazione tra istituzioni, imprese e cittadini.

“Il Cosib non può più essere lasciato in questa condizione”, affermano i rappresentanti del Circolo Pd e Guglionesi Progressista, intervenuto subito dopo che le criticità sono venute alla luce. “Lo stato del depuratore, la scarsità di aziende attive e le perdite continue richiedono un piano industriale chiaro e concreto, che riporti stabilità e prospettive di sviluppo al territorio”.

Il circolo ha chiesto al sindaco Antonacci di convocare urgentemente Antonio Tomei, rappresentante del Comune nel Consiglio direttivo del Cosib, affinché riferisca pubblicamente sulle reali condizioni dell’ente, sulle strategie adottate e sulle decisioni già prese. “I cittadini hanno diritto a sapere quali passi si intendono compiere per salvaguardare l’economia e l’ambiente del nostro territorio- sottolineano dal Circolo Pd- la trasparenza è un obbligo istituzionale e morale”.

La situazione finanziaria del Cosib è ulteriormente aggravata dalla società partecipata NetEnergy, che versa in difficoltà economiche e gestionali. Le dimissioni recenti del direttore amministrativo e i conflitti interni hanno peggiorato l’instabilità decisionale, rendendo più urgente un intervento coordinato.

Secondo fonti interne, le tensioni riguardano anche le scelte operative del direttore generale Nicola Del Re, che non avrebbero trovato pieno consenso politico. Le divergenze si concentrano sulla gestione strategica dell’ente in una fase cruciale per il rilancio dell’area industriale del Basso Molise. “È evidente che senza una linea chiara e condivisa, il consorzio rischia di perdere ulteriori opportunità e credibilità”, spiegano fonti istituzionali.

I bilanci del Cosib continuano a registrare perdite significative, con un passivo che supera il milione e mezzo di euro, aggravato da una struttura amministrativa sovradimensionata e da costi di gestione insostenibili. Queste criticità hanno effetti diretti sui Comuni aderenti e sulle imprese, riducendo la capacità del consorzio di attrarre nuovi investimenti e potenziali insediamenti industriali.

“La situazione è critica e non ammette ulteriori ritardi- dichiarano dal Circolo Pd- serve una leadership responsabile, capace di prendere decisioni rapide, trasparenti e innovative, che riportino il Cosib al centro dello sviluppo economico locale”. I rappresentanti del Circolo insistono sul fatto che Regione, enti locali e forze politiche debbano collaborare attivamente per superare logiche di potere e promesse non mantenute.

Oltre agli aspetti finanziari, un altro elemento di preoccupazione riguarda il depuratore consortile, struttura fondamentale per la continuità produttiva delle aziende presenti nell’area industriale. “Se il depuratore non viene messo in sicurezza e adeguatamente gestito, il rischio per le imprese e per l’ambiente è reale”, avvertono dal Circolo Pd.

Il futuro del Cosib appare quindi strettamente legato alla capacità delle istituzioni di intervenire con decisioni concrete. “Non possiamo più permetterci inerzia o gestione approssimativa- concludono dal Circolo- occorre un piano industriale serio, che tuteli i lavoratori, le imprese e la comunità, restituendo dignità e prospettive di crescita al basso Molise”.

AZ