Da lunedì il meteo torna instabile sulla costa termolese

TERMOLI. Temperature ancora sopra le medie stagionali almeno per oggi.

A Termoli si prospetta una settimana all’insegna della variabilità atmosferica, con un’alternanza di giornate soleggiate e brevi episodi di instabilità. Dopo un sabato caratterizzato da nuvolosità di passaggio e temperature miti, la domenica si apre con cieli parzialmente sereni e una massima che sfiora i 21°C, mentre i venti da Est-Sud-Est soffiano moderati, contribuendo a mantenere un clima gradevole lungo la costa.

Tuttavia, già da lunedì si assisterà a un peggioramento: sono previsti rovesci sparsi e un calo delle temperature, con massime attorno ai 19°C e venti più sostenuti da Nord-Ovest. Martedì segnerà un ritorno al bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e valori termici in lieve diminuzione, mentre da mercoledì a venerdì il sole tornerà protagonista, accompagnato da venti deboli e temperature stabili intorno ai 17°C.

Il fine settimana potrebbe riservare qualche sorpresa: sabato si manterrà asciutto, ma domenica aumenterà la nuvolosità con possibilità di piogge leggere.

L’inizio della nuova settimana sarà nuovamente influenzato da correnti umide occidentali, che porteranno precipitazioni sparse e un clima più fresco. In sintesi, Termoli vivrà una fase autunnale tipica, con giornate ancora piacevoli alternate a brevi passaggi perturbati, in un contesto climatico che resta mite per il periodo.