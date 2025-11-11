Da sabato 15 novembre scatta l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo

CAMPOBASSO. Anas (società del Gruppo Fs Italiane) informa che, in attuazione delle norme del Codice della Strada, dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026 sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali in gestione in Molise. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo, ma potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Le strade interessate dall’ordinanza includono: SS 6 dir Casilina, SS 16 Adriatica, SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica”, SS 17 Var/A “Isernia – Castel di Sangro”, SS 85 “Venafrana”, SS 85 Var “Variante di Venafro”, SS 87 “Sannitica”, SS 87 Var “Falcionina”, SS 157 “Della Valle del Biferno”, SS 158 “Della Valle del Volturno”, SS 212 “Della Valle del Fortore”, SS 212 Bis “Santeliana”, SS 627 “Della Vandra”, SS 645 “Della Valle del Tappino”, SS 647 “Della Valle del Biferno”, SS 647 dir A e dir B “Della Valle del Biferno”, SS 650 “Fondo Valle Trigno”, SS 652 “Fondo Valle del Sangro”, SS 709 “Tangenziale di Termoli”, SS 710 “Tangenziale Est di Campobasso”, SS 711 “Tangenziale Ovest di Campobasso”, SS 747 “Fossaltina”, SS 748 “Di Kalene”, SS 751 “Fondo Valle Rivolo”. In caso di neve o ghiaccio, i seguenti tratti stradali saranno inibiti ai mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate: SS 16 “Adriatica” dal km 524,600 al km 536,215 e dal km 546,950 al km 559,877; SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica” dal km 151,035 al km 175,100 e dal km 182,000 al km 214,725; SS 17 Var/A “Isernia – Castel di Sangro” dal km 0,000 al km 18,700; SS 87 “Sannitica” dal km 105,850 al km 132,700; SS 158 “Della Valle del Volturno” dal km 7,228 al km 27,600; SS 650 “Fondo Valle Trigno” dal km 7,100 al km 38,700; SS 652 “Fondo Valle del Sangro” dal km 0,000 al km 13,300; SS 709 “Tangenziale di Termoli” dal km 0,000 al km 12,450.

L’obbligo sarà indicato tramite apposita segnaletica verticale e potrà essere esteso anche al di fuori del periodo previsto, in presenza di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

