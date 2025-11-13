“Dal banco di scuola al mondo del lavoro”: il summit che unisce Molise e Abruzzo

VASTO. Sabato 15 novembre, dalle 9:00 alle 13:30, presso l’Hotel Perrozzi di Vasto Marina, si terrà il Summit “Dal banco di scuola al mondo del lavoro”, promosso da Assovasto, l’Associazione degli imprenditori vastesi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un dialogo concreto tra il mondo dell’istruzione, le imprese e le istituzioni, per accompagnare i giovani nel passaggio dalla scuola all’attività professionale e valorizzare le competenze più richieste dal mercato.

Durante la mattinata si alterneranno interventi di imprenditori, dirigenti scolastici, esperti di formazione e rappresentanti istituzionali, che porteranno esperienze e visioni su come costruire percorsi efficaci di orientamento e inserimento lavorativo.

Tra i momenti più attesi del summit, l’intervento di Franco Bertoli, ex capitano della Nazionale italiana di pallavolo e oggi formatore e coach motivazionale, che offrirà una riflessione su leadership, spirito di squadra, resilienza e motivazione, qualità fondamentali anche nella costruzione del proprio futuro professionale.

Il programma prevede inoltre la testimonianza diretta di un giovane studente del territorio, che condividerà la propria esperienza personale nel percorso di formazione e di avvicinamento al mondo del lavoro, offrendo uno sguardo autentico sulle aspirazioni e le sfide delle nuove generazioni.

“Con questo summit vogliamo costruire un ponte tra scuola e impresa, favorendo l’incontro tra chi forma, chi produce e chi si prepara a entrare nel mondo del lavoro,” sottolineano i rappresentanti di Assovato. Quest’anno l’Associazione ha voluto allargare i confini del dialogo al vicino Molise, coinvolgendo aziende e scuole della città di Termoli, per creare un’occasione di confronto condiviso tra i territori di Abruzzo e Molise.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vasto, Comune di San Salvo, Comune di Termoli, dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara, dalla Regione Abruzzo e dalla Provincia di Chieti, vedrà la collaborazione e l’adesione di diverse scuole superiori di Vasto, San Salvo e Termoli, nonché degli ITS provenienti da Lanciano, Ortona e Campobasso.

Il summit rappresenta un momento di sinergia e progettazione condivisa, volto a rafforzare il legame tra scuola e impresa e a promuovere un nuovo modo di pensare la formazione, centrato su competenze, passione e responsabilità.