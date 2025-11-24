Dalla teoria alla pratica: due giorni di formazione su sicurezza e prevenzione

CAMPOBASSO. Un corso dedicato alla safety e alla security nelle manifestazioni pubbliche ha visto riuniti gli associati e i volontari delle Odv Gruppi di Volontariato e Protezione dell’Anps. nella sala Palatucci della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso. L’iniziativa, organizzata dal Coordinamento Servizi Volontariato dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e dal Gruppo di Volontariato e Protezione Civile di Campobasso, ha affrontato temi fondamentali per la prevenzione dei rischi e la protezione di persone e beni.

Il questore di Campobasso, Domenico Farinacci, ha aperto il corso “Operatore di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche”, illustrando il ruolo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza a livello provinciale, con particolare riferimento alla gestione dell’ordine pubblico e alla tutela della sicurezza durante eventi pubblici.

I volontari provenienti da Campobasso, Benevento, Vasto, Frosinone, Lecce e Cerignola hanno avuto l’opportunità di approfondire normative, competenze operative e l’uso dei dispositivi in dotazione. Come ha ricordato il responsabile nazionale Anps, Martino Melileo, il corso mira a fornire gli strumenti necessari per organizzare manifestazioni sicure, in linea con quanto previsto dal Decreto Piantedosi.

Tra gli interventi anche quelli di Adolfo Guglielmi e Marco Veropalumbo del Reparto Mobile di Roma, e Danilo Ventola del Commissariato di Fondi, che hanno sottolineato come la conoscenza, la comunicazione e la pianificazione siano alla base della sicurezza.

I partecipanti hanno approfondito la distinzione tra Safety, ossia le misure preventive per proteggere persone, cose e luoghi da rischi e calamità, e Security, le azioni volte a prevenire atti intenzionali. La formazione si è conclusa con simulazioni di manifestazioni pubbliche, consentendo ai volontari di applicare direttamente le competenze acquisite.

AZ