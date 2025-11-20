TERMOLI. Italia, Albania e Montenegro insieme per difendere le specie marine del Sud Adriatico: a Brindisi il Kick-off Meeting del progetto Speedy. Palazzo Guerrieri ha ospitato il primo incontro ufficiale del progetto SPEEDY – “Protection and recovery of highly mobile marine species in the programme area”, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027 e coordinato dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. Un avvio che segna la nascita di una rete transfrontaliera tra Italia, Albania e Montenegro, chiamata a fronteggiare una sfida comune: la tutela delle specie marine ad alta mobilità del Sud Adriatico, come le tartarughe Caretta caretta e Chelonia mydas e la foca monaca del Mediterraneo, simboli di un ecosistema fragile e minacciato dalle pressioni antropiche.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali di Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di Torre Guaceto, seguiti dagli interventi di Antonio Agrosì, Project Officer e Financial Manager, e di Carmela Sfregola, Communication Officer del Joint Secretariat, che hanno illustrato regole e strumenti di gestione, attuazione e comunicazione del Programma Interreg South Adriatic. Dopo la presentazione dei partner – tra cui l’Università di Shkodra “Luigj Gurakuqi” (Albania), l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente del Montenegro e Legambiente Molise APS (Italia) – il confronto si è spostato sul piano operativo, con focus sugli aspetti tecnici e gestionali del progetto.

Al centro del dibattito, la definizione di un protocollo congiunto per la mappatura e il recupero delle specie marine, strumento essenziale per garantire un approccio coordinato e transfrontaliero alla tutela della biodiversità adriatica. Con una durata di 30 mesi e un budget complessivo di oltre 830 mila euro, Speedy si propone di costruire un sistema condiviso e una rete duratura di protezione, attraverso attività di ricerca, formazione, potenziamento dei centri di recupero e campagne di sensibilizzazione rivolte alle comunità costiere.

Il Kick-off Meeting di Brindisi non è stato soltanto un momento tecnico, ma l’avvio di un percorso politico e culturale che unisce tre Paesi attorno a un obiettivo comune: restituire resilienza al mare Adriatico e garantire un futuro alle sue specie più vulnerabili.

EB