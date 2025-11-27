Dignità del lavoro e giustizia sociale: a Guglionesi la mozione per il salario minimo comunale

GUGLIONESI. Con un impegno politico concreto e lungimirante a tutela del lavoro e per una società più equa, il Circolo Pd di Guglionesi e il gruppo consiliare Guglionesi Progressista hanno presentato una mozione che propone l’istituzione di un salario minimo comunale inderogabile, fissato a 9 euro lordi all’ora, valido per tutte le imprese che operano negli appalti, nei servizi e nelle forniture per conto dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa rappresenta una risposta netta all’impoverimento delle condizioni lavorative e al dumping salariale, affrontando una questione cruciale per la coesione sociale e la dignità delle persone. Si tratta di un atto politico di grande responsabilità che richiama i principi costituzionali sanciti dall’articolo 36 della Costituzione e la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, ribadendo il diritto fondamentale a una retribuzione che garantisca una vita libera e dignitosa.

«Non possiamo accettare che il Comune di Guglionesi diventi terreno fertile per il degrado sociale e la precarietà salariale. La politica deve agire con coraggio e rappresentare la volontà popolare con scelte responsabili – dichiarano i firmatari della mozione – Con il salario minimo comunale a 9 euro l’ora mettiamo un freno netto al dumping contrattuale, premiamo le imprese che rispettano i diritti dei lavoratori e tuteliamo la nostra comunità da un’economia al ribasso».

La mozione impegna l’Amministrazione comunale a inserire come clausola inderogabile il salario minimo di 9€/ora in tutti i bandi di gara e nei contratti pubblici, ad applicare rigorosamente il Codice degli Appalti (art. 119) per garantire l’equivalenza economica e normativa contrastando i cosiddetti “contratti pirata”, ad attivare un sistema di vigilanza congiunto con sindacati e parti sociali per monitorare il rispetto delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro, e a presentare periodicamente al Consiglio comunale rendiconti dettagliati sull’attuazione e l’efficacia della misura.

«Questa mozione è un appello alle coscienze di tutte le forze politiche e sociali: la battaglia per la dignità del lavoro è un terreno di unità e non di divisioni. Vogliamo una Guglionesi che cresce nel rispetto delle persone e dei diritti, capace di costruire un futuro sostenibile per tutti», concludono i promotori.

EB