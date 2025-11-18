Disservizi sulla rete Cloudflare: errori di accesso a diverse app

TERMOLI. Da questa mattina si stanno registrando problemi diffusi su molti siti e applicazioni a causa di un malfunzionamento della rete di Cloudflare. L’azienda ha segnalato un’anomalia legata a un traffico insolito che ha prodotto errori su diversi suoi servizi.

Le conseguenze si sono viste subito: piattaforme molto utilizzate, come social network, servizi di intelligenza artificiale, app musicali e vari videogiochi online, hanno avuto rallentamenti, errori di accesso o downtime temporanei.

Cloudflare ha comunicato di aver individuato il problema e di aver iniziato a rilasciare una correzione. La situazione sta gradualmente migliorando, anche se potrebbero verificarsi ancora instabilità e tempi di risposta più lenti del normale.