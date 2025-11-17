Domenico Iannacone conquista il premio “Zanotti Bianco” per il giornalismo a tutela del territorio

CAMPOBASSO. Il giornalista molisano Domenico Iannacone, già membro della sezione di Italia Nostra di Campobasso, sarà tra i protagonisti della 23esima edizione del Premio Nazionale “Umberto Zanotti Bianco” 2025. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, dedicato alla memoria del fondatore e primo presidente di Italia Nostra, che ogni anno segnala l’impegno di chi si distingue nella difesa e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale italiano.

Iannacone è noto al grande pubblico per le sue inchieste televisive e documentari a forte impatto sociale. Tra i temi più rilevanti affrontati dal giornalista ci sono le denunce su gravi danni ambientali: dalle indagini sulla “Terra dei Fuochi” nella serie “I dieci comandamenti”, fino a reportage che sottolineano l’inscindibile legame tra natura e salute, diritti che vanno sempre tutelati.

Un altro filone centrale del suo lavoro riguarda le periferie urbane e i borghi, luoghi spesso marginalizzati e trascurati ma ricchi di storia e bellezza, temi da sempre a cuore di Italia Nostra. Non meno rilevante è l’attenzione che Iannacone dedica all’attuale sistema di transizione energetica, criticandone le applicazioni mal concepite e sottolineando la necessità di modelli più razionali e compatibili con il territorio italiano, unico al mondo per biodiversità, patrimonio culturale e paesaggistico. L’obiettivo è costruire un futuro energetico sostenibile senza compromettere paesaggio, suolo agricolo, turismo, ambiente e biodiversità, evitando scelte dannose in nome di una falsa “ecologia”.

La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà a Roma, il 25 novembre alle ore 11, nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, con un saluto iniziale del senatore Gianpietro Maffoni. Accanto a Iannacone, saranno premiati anche altri protagonisti dell’impegno culturale e ambientale italiano.

AZ