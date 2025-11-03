Dossier Statistico Immigrazione 2025: la presentazione ufficiale all’UniMol

CAMPOBASSO. Martedì 4 novembre 2025, ore 10.30 – Aula Kelsen, Dipartimento Giuridico, Università degli Studi del Molise

L’Università degli Studi del Molise ospita anche quest’anno la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2025, confermando il proprio ruolo di riferimento territoriale per l’analisi dei fenomeni migratori. L’evento si terrà martedì 4 novembre, alle ore 10.30, presso l’Aula Kelsen del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale, in viale Manzoni a Campobasso.

Giunto alla sua 35ª edizione, il Dossier è curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS di Roma e viene presentato in contemporanea nazionale nei venti capoluoghi di regione italiani. Il volume propone un’analisi socio-statistica approfondita e multidimensionale dell’immigrazione in Italia, grazie al contributo di oltre cento autori – studiosi ed esperti di rilievo nazionale e internazionale – ciascuno con competenze, esperienze e prospettive di lettura specifiche.

Il Dossier si distingue per la ricchezza dei dati aggiornati e territorialmente dettagliati fino al livello provinciale, e per la pluralità di interpretazioni che offre sui fenomeni migratori e sulle questioni sociali, economiche e culturali ad essi connesse. L’Università del Molise, come di consueto, svolge il ruolo di raccordo tra IDOS e il territorio regionale, grazie all’impegno dei docenti Hilde Caroli Casavola, Maria Ausilia Simonelli e Giovanni Carmellino.

Il programma dell’incontro prevede la proiezione di un video introduttivo con i principali dati nazionali, accompagnati dai commenti dei curatori, seguita da una serie di interventi e momenti di approfondimento dedicati all’analisi del fenomeno migratorio e alle sue implicazioni sociali ed economiche.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per riflettere, con rigore scientifico e attenzione al contesto locale, sulle dinamiche dell’immigrazione in Italia e in Molise.