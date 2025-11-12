“Dove il cuore incontra la cura”, così Teresa ha rispettato il desiderio della mamma e accudito il papà

GUGLIONESI-CAMPOMARINO. Tra le mani di chi ama, anche la cura diventa poesia. La mamma di Teresa è stata il faro del marito per tutta la vita, otto anni di differenza tra loro che non contavano di fronte all’affetto, alla complicità, ai gesti quotidiani di dedizione silenziosa. Ogni giorno era una danza di attenzione: preparare il caffè, ricordare le medicine, ascoltare le parole ripetute, sostenere i passi incerti, accogliere i momenti di smarrimento con pazienza infinita. Per lei, ogni gesto era un atto d’amore, e la malattia che lentamente avanzava non ha mai scalfito la dignità di quell’uomo che aveva condiviso con lei un’intera vita.

Quando si è ammalata, con la saggezza di chi conosce la fragilità e l’urgenza dell’amore, ha detto a Teresa: “Se dovesse succedermi qualcosa, porta tuo padre dove ci sono mani che sappiano accudirlo, con amore e rispetto”. Non era una raccomandazione fredda, ma un testamento silenzioso, un gesto ultimo di protezione verso chi aveva condiviso la sua esistenza. Teresa ricorda ancora oggi quelle parole con il nodo in gola e un brivido di gratitudine: erano la conferma che il loro legame non si sarebbe interrotto, anche quando la malattia avrebbe preso il sopravvento.

Oggi quella promessa si è realizzata. Il papà di Teresa vive giorni sereni in una struttura di Campomarino dove l’affetto e la professionalità vanno di pari passo. Ogni gesto, ogni sorriso, ogni piccolo momento quotidiano è accompagnato dall’attenzione discreta e costante di Luciano Astore, che coordina con equilibrio e sensibilità il lavoro di Oss, infermieri e operatori. Accanto a lui, l’assistente sociale Laura Giovannitti garantisce che le necessità pratiche e affettive siano ascoltate e rispettate, creando un ponte tra le famiglie e gli ospiti, un filo invisibile di sicurezza e fiducia.

Teresa osserva suo padre muoversi tra giochi, chiacchiere e musica con gli occhi lucidi, quando Luciano le invia un messaggio su Whatsapp. “Vederlo sereno, partecipe della vita, ridere di nuovo e sentirsi accolto è un sollievo immenso. Ogni giorno, entrando nella struttura, vedo la presenza di mamma nei gesti che lo circondano”.

“La cosa più bella- ci dice Teresa-è che non ci sono orari. Io posso andare da papà in qualsiasi momento. E ogni volta che vado, lui profuma, è pulito, coccolato. E tutto questo mi fa pesare meno questa decisione. I genitori fanno tanto per noi, e noi dovremmo fare altrettanto. Ho provato a tenerlo qui, perché non volevo che si trovasse in una struttura come quelle che si sentono, con personale aggressivo, e purtroppo ne esistono tante. Ma non ho potuto, perché mancavano delle figure competenti. La sua malattia richiede un controllo e una cura costante, persone, infermiere e Oss 24 ore su 24. Con i miei fratelli, con il cuore in gola, ma con le parole di mamma nel cuore, abbiamo deciso così”.

Le giornate trascorrono tra piccoli grandi miracoli quotidiani: un abbraccio spontaneo, una carezza che arriva senza preavviso, un racconto di gioventù che diventa occasione di condivisione. Il tempo non è scandito da orari rigidi, e le visite delle famiglie non hanno vincoli: ogni figlio, ogni nipote può entrare e ritrovare il proprio caro in un ambiente sicuro, caloroso e rispettoso.

Ogni momento qui è un gesto d’amore. I nonni giocano insieme, ridono, si muovono a ritmo di musica, si scambiano storie della loro vita, e persino i momenti più semplici diventano preziosi: una carezza, una parola gentile, un abbraccio improvviso. Gli ospiti non sono solo assistiti: sono celebrati nella loro unicità, rispettati nella loro storia e valorizzati nella loro personalità.

Teresa non nasconde la commozione quando parla di Luciano Astore e Laura Giovannitti: “Sono loro, con la loro dedizione e umanità, che rendono possibile la felicità di mio padre. Non è solo assistenza, è amore concreto, quotidiano, che sa farsi sentire in ogni gesto. Grazie a loro, ogni mattina mio padre si sveglia con il sorriso, sentendosi parte di un mondo vivo, ascoltato e rispettato“.

In un’epoca in cui la cura degli anziani rischia di ridursi a routine fredda e impersonale, la storia di Teresa ci ricorda che la dignità, l’amore e la gioia di vivere non hanno età. Tra giochi, musica, affetto e attenzione costante, ogni giorno è un’opportunità per celebrare la vita, anche nella sua fase più fragile, e per rendere concreta la promessa di una madre che non ha mai smesso di essere un faro.

Alberta Zulli