Due aspiratori bronchiali in dono dal Lions Host all’Asrem

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Host ha consegnato questa mattina alla Direzione Generale Asrem di Termoli due aspiratori bronchiali professionali, strumenti di alta utilità sia in ambito ospedaliero sia per l’assistenza domiciliare, rafforzando con un gesto concreto la rete di cura e di protezione della salute pubblica.

La cerimonia di consegna, avvenuta negli uffici della direzione generale, ha visto il direttore Giovanni Emilio Giorgetta ricevere ufficialmente le apparecchiature, mentre una delegazione del Lions guidata dal neo presidente Nicola Muricchio, affiancato dalla socia dottoressa Elda Della Fazia, ha ribadito la volontà dell’associazione di essere presente nei bisogni reali del territorio. Per l’Asrem era presente la dottoressa Giulia Cannito, che ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche tecniche degli aspiratori e il loro impiego nelle strutture sanitarie locali, sottolineando come dispositivi di questo tipo possano fare la differenza nella gestione quotidiana delle emergenze respiratorie e nell’assistenza ai pazienti più fragili.

Non si è trattato dunque di una semplice donazione, ma di un atto di responsabilità collettiva: il Lions Club Termoli Host ha voluto riaffermare la propria vocazione al servizio, trasformando la solidarietà in strumenti operativi che rafforzano la capacità di risposta della sanità molisana. In un tempo in cui la comunità chiede sicurezza e vicinanza, la consegna di due aspiratori bronchiali diventa simbolo di un impegno che non si esaurisce nella retorica ma si traduce in presenza concreta, in cura tangibile, in respiro restituito.

È la prova che la cittadinanza organizzata, attraverso il Lions, sa farsi protagonista attiva della tutela della salute collettiva, sostenendo operatori e pazienti e contribuendo a rendere più forte e dignitosa la rete sanitaria del territorio. La scena della consegna, con i rappresentanti del Lions e dell’Asrem fianco a fianco, ha restituito l’immagine di una comunità che non si limita a osservare ma che interviene, che non resta spettatrice ma si fa parte attiva di un percorso di cura.

Ogni apparecchiatura donata è un tassello di fiducia, un segno di vicinanza, un ponte tra l’impegno volontario e la necessità quotidiana di chi lavora negli ospedali e di chi affronta la fragilità della malattia nelle proprie case. È in questo intreccio di responsabilità e solidarietà che si riconosce la forza di un territorio: la capacità di trasformare la generosità in strumenti concreti, la volontà di rendere la sanità più pronta e più vicina, la consapevolezza che la salute non è un bene astratto ma un diritto che si difende anche con gesti come questo.

Il Lions Club Termoli Host, con la sua storia di presenza e di servizio, ha scelto di scrivere un nuovo capitolo di impegno, dimostrando che la comunità locale può e deve essere protagonista della costruzione di una rete sanitaria più solida, più attenta, più umana. E in questo gesto, che porta con sé il valore del respiro restituito e della cura condivisa, si riconosce la dignità di un territorio che non si arrende ma che si mobilita, che non si limita a chiedere ma che offre, che non si accontenta di parole ma pretende e costruisce fatti.

Michele Trombetta