Ecocontrol e Ananke: lo sgabello rosso e nero diventa simbolo di coscienza collettiva contro la violenza di genere

TERMOLI. Non basta ricordare: occorre agire. È questo il messaggio che ha attraversato la sede di Ecocontrol nel pomeriggio del 24 novembre, quando l’azienda termolese ha scelto di trasformare un oggetto quotidiano – uno sgabello – in un segno di responsabilità collettiva. Piedi rossi e seduta nera: un richiamo visivo e morale alle vittime di femminicidio e al dovere di mantenere alta l’attenzione. Un gesto semplice ma potente, accompagnato dall’intervento della dottoressa Anna Teresa Murolo dell’Associazione Ananke ONLUS di Pescara, centro antiviolenza della rete nazionale D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, affiancata dall’avvocato Enrico Miele e dal titolare di Ecocontrol, Fausto Di Stefano.

Un incontro che non si è limitato a celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma ha voluto radicare nel territorio un impegno costante, capace di trasformare simboli e parole in consapevolezza civica.

La voce di Ananke: la violenza come fenomeno culturale

La dottoressa Murolo ha aperto il confronto ricordando che la violenza di genere non è una patologia individuale, bensì un comportamento appreso e alimentato da una cultura patriarcale radicata. «Il violento non è un malato – ha affermato – ma il prodotto di un contesto che lo ha educato a dominare».

Ha ripercorso i fondamenti della Convenzione di Istanbul, primo trattato internazionale vincolante per la protezione di donne e ragazze, basato sui quattro pilastri delle “4 P”: Prevenzione, Protezione, Procedimento penale, Politiche integrate. Un quadro avanzato che ancora fatica a tradursi nella pratica quotidiana.

Quando la legge non tutela: una testimonianza che colpisce

Il racconto si è fatto concreto con la storia di una donna accolta da Ananke in una località segreta insieme ai figli. Dopo pochi mesi, tuttavia, è stata costretta a rientrare nella casa da cui era fuggita: il marito, inizialmente dotato di braccialetto elettronico, è stato dichiarato incapace di intendere e volere, facendo decadere le misure cautelari. «Il problema non è solo prendere coscienza – ha sottolineato Murolo – ma garantire che la legge protegga davvero chi denuncia. Troppe donne non vengono credute, ed è gravissimo».

Una dinamica ricorrente: giustificazioni che assolvono gli aggressori, dal presunto raptus alla perdita del lavoro ai disturbi mentali, spostano la responsabilità e normalizzano l’abuso.

Stereotipi e linguaggio: la radice invisibile della violenza

Il cuore dell’intervento è stato dedicato agli stereotipi di genere e al potere del linguaggio. «Quante volte sentiamo dire: “Sei fortunata, tuo marito ti aiuta”. La parola sbagliata è aiuta. Non si tratta di aiuto, ma di responsabilità condivise». Da qui l’importanza di nominare correttamente i ruoli al femminile – medica, ingegnera, assessora – per rendere visibile ciò che esiste. «Il linguaggio crea pensiero, e il nostro cervello può cambiare abitudini».

Murolo ha ricordato anche gli obiettivi fissati dalla IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino: aumentare la presenza femminile nei processi decisionali della comunicazione e promuovere rappresentazioni non stereotipate nei media. Un traguardo ancora lontano: il Rapporto RAI 2022 mostra che le donne sono il 40% dei personaggi di fiction, ma appena il 15% nei programmi sportivi e meno del 20% tra figure istituzionali e forze dell’ordine.

Donne e lavoro: progressi, ma divari che resistono

La presentazione ha ripercorso la storia del lavoro femminile dall’Ottocento a oggi, evidenziando conquiste importanti – dalle prime maestre alle professioni tecniche, dalle tutele della maternità alle riforme degli anni ’70 – ma anche le persistenti disparità. Il gender pay gap resta una ferita aperta: secondo Eurostat, in Italia la differenza salariale media è del 20%, con punte del 40% nei settori STEM. Il World Economic Forum stima che serviranno oltre 120 anni per colmare il divario globale. Le donne sono solo il 20% delle dirigenti e meno del 5% dei CEO.

Gender pain gap e violenza ostetrica: il corpo femminile ignorato

Altro tema cruciale è stato il gender pain gap, cioè la sottovalutazione sistemica del dolore femminile. Fino al 1993 le donne erano escluse dai trial clinici negli Stati Uniti; ancora oggi l’80% dei farmaci ritirati dal mercato lo è per effetti avversi non rilevati sulle donne. Infarti diagnosticati in ritardo, dolore trattato con ansiolitici anziché analgesici, violenza ostetrica intesa come violazione dei diritti umani: un quadro che mostra quanto il corpo femminile sia stato a lungo reso invisibile.

Ecocontrol e il simbolo dello sgabello: un gesto che diventa impegno

In questo contesto si inserisce l’iniziativa di Ecocontrol. Lo sgabello rosso e nero, destinato ai reparti dell’azienda, è stato presentato come un simbolo civico. «Non vogliamo limitarci a ricordare – ha dichiarato il CEO Fausto Di Stefano – vogliamo agire. Questo sgabello è un invito a non distogliere lo sguardo e a riconoscere la violenza come fenomeno culturale e sociale che va contrastato ogni giorno».

L’azienda ha inoltre conseguito la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, che impone impegni concreti: cultura inclusiva, equità retributiva, governance attenta, conciliazione vita-lavoro. Di Stefano ha ricordato l’importanza di garantire un ambiente sicuro e ha illustrato il protocollo interno di riservatezza per segnalare episodi di violenza o discriminazione senza paura.

Le voci del territorio: istituzioni e società civile

Accanto alla dottoressa Murolo è intervenuto l’avvocato Enrico Miele, assessore al Comune di Termoli e consulente dell’azienda. «La cittadinanza è ciascuno di noi – ha ammonito –. Il silenzio non è neutro: è complicità. Nessuno può dire di non aver mai visto comportamenti sessisti. Dobbiamo assumerci la responsabilità di intervenire».

La radice culturale: educare, prevenire, cambiare

Il confronto ha più volte ribadito la natura culturale della violenza. Gli stereotipi che definiscono il “vero uomo” e la “vera donna” sono ancora profondamente radicati. La piramide della violenza, dall’iceberg delle microaggressioni al femminicidio, mostra come tutto parta dalla normalizzazione quotidiana di linguaggi e comportamenti.

Lo sgabello come coscienza collettiva

Lo sgabello di Ecocontrol, verniciato in gran parte da manodopera femminile, diventa così un promemoria quotidiano, un simbolo che porta con sé memoria e responsabilità. «Questo sgabello – ha concluso Di Stefano – rappresenta il segno che rimane. Un invito a ricordare e a non abbassare mai l’attenzione».

Conclusione: dal simbolo all’azione

L’incontro di Termoli ha mostrato come un’azienda possa trasformare un gesto in coscienza collettiva. Lo sgabello rosso e nero non è solo un oggetto, ma un invito a guardare, riconoscere, reagire. La violenza di genere è un fenomeno culturale e sociale, radicato negli stereotipi, nel linguaggio, nella rappresentazione mediatica e nei divari economici. Contrastarla significa agire ogni giorno: nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro.

Ecocontrol, insieme ad Ananke e alle istituzioni, ha scelto di non limitarsi alla memoria. Ha scelto l’azione. Perché ricordare non basta: serve responsabilità.