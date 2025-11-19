Educare alla donazione: «Il coraggio di dire Sì alla vita»

TERMOLI. Il coraggio di dire “Sì” alla vita: Lions Club e Aido insieme per educare alla donazione.

Un “sì” che salva vite, che nasce dalla comprensione, si nutre di consapevolezza e si compie nel dono. Mercoledì 19 novembre, alle ore 10, l’Aula Magna dell’Istituto “Ettore Majorana” di Termoli ospiterà l’incontro pubblico “Il percorso di un ‘Sì’: Capire, Scegliere, Donare”, promosso dal Lions Club Termoli Host in collaborazione con Aido e con il patrocinio delle istituzioni locali.

Un titolo che è già programma: il convegno non è solo un momento informativo, ma un invito a riflettere sul valore etico e civile della donazione di organi, tessuti e cellule. L’obiettivo è chiaro: educare i giovani e la cittadinanza a una scelta libera, informata e responsabile, capace di trasformare il dolore in speranza.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di figure chiave del territorio:

Maddalena Chimisso, dirigente Scolastica dell’Istituto ospitante.

Nico Balice, sindaco di Termoli.

Nicola Muricchio, presidente Lions Club Termoli Host.

Domenico Fabbiano, presidente di Zona B VII Circoscrizione Distretto 108A Lions International.

Stefano Maggiani, Governatore del Distretto 108A Lions International.

A seguire, gli interventi dei relatori:

A seguire, gli interventi dei relatori: Giovanni Di Girolamo, esperto in ambito medico e bioetico.

don Benito Giorgetta, voce autorevole del territorio, da sempre impegnato nella promozione dei valori della solidarietà e della dignità umana.

A moderare il confronto sarà Graziella Vizzarri, figura di riferimento per Aido Molise, mentre una testimonianza diretta darà voce a chi ha vissuto il dono come rinascita.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’impegno dei Lions e di Aido per una cultura della vita, che non si limita alla sensibilizzazione ma punta alla mobilitazione concreta. Parlare di donazione significa parlare di scelte che ci definiscono come comunità, di educazione civica, di responsabilità collettiva.

Un evento che non chiede solo di ascoltare, ma di scegliere. Perché dire “sì” alla donazione è dire “sì” alla vita.

EB