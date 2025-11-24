Elettrificazione delle banchine: nuovo step al porto

TERMOLI. Dal 26 novembre al 12 dicembre 2025 il porto di Termoli vivrà una nuova fase di lavori legata al grande progetto di elettrificazione delle banchine. Con l’ordinanza n.74/2025, firmata dal Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dott. Tito Vespasiani, viene disposta la parziale interdizione al transito e alla sosta nelle aree demaniali marittime destinate a parcheggio sotto il borgo vecchio e lungo la Banchina di Riva.

La società Eurowork s.r.l., affidataria dell’intervento, procederà a scavi e posa di cavidotti per alimentare le nuove cabine di consegna e utenza. Il cronoprogramma è chiaro: dal 26 novembre al 3 dicembre saranno interessati i parcheggi riservati ai residenti del borgo antico; dal 4 al 12 dicembre toccherà invece ai posti auto della Banchina di Riva.

L’ordinanza prescrive divieti assoluti di transito, fermata e sosta, con rimozione forzata dei veicoli. La ditta dovrà delimitare fisicamente le aree con barriere, cartelli e personale di guardia, avvisando almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori. Restano esentati dai divieti i mezzi dell’Autorità portuale, della Capitaneria, delle Forze di polizia e di soccorso.

«È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza», si legge nel provvedimento, che richiama anche le sanzioni previste dalla legge per i contravventori. La Capitaneria di Porto ha già espresso il proprio nulla osta con prescrizioni, mentre il Comune di Termoli non ha sollevato osservazioni.

Il progetto di elettrificazione delle banchine – che riguarda Molo Traghetti, Pesca e Forze Armate – rappresenta un passo decisivo verso la riduzione delle emissioni e la modernizzazione delle infrastrutture portuali. Ma nell’immediato comporterà sacrifici per residenti e automobilisti, chiamati a riorganizzare la sosta in un’area nevralgica della città.

