Emergenza-urgenza: in arrivo nuovi medici negli ospedali molisani

CAMPOBASSO. Una buona notizia per la sanità molisana: tre nuovi medici sono entrati a rinforzare i reparti di Medicina di emergenza-urgenza negli ospedali della regione.
L’Asrem ha completato le procedure legate al concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 17 medici. I primi tre candidati hanno già ricevuto l’incarico.
Due dei neoassunti possiedono già la specializzazione necessaria per operare nei reparti di emergenza, mentre il terzo è stato assunto a tempo determinato, in attesa del completamento della formazione specialistica.
Questa misura mira a garantire una copertura più solida nei reparti cruciali, riducendo i carichi di lavoro del personale e migliorando la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini molisani.