EnoCliternia 2025: il Molise del vino tra identità e futuro

CAMPOMARINO. Nuova Cliternia ha acceso i riflettori sulla propria anima vitivinicola con EnoCliternia 2025, l’appuntamento del 22 e 23 novembre che ha trasformato il borgo in un palcoscenico di cultura, comunità e impresa. Due giornate intense, scandite da degustazioni, incontri tecnici e gesti simbolici come il riempimento di una barrique solidale e la piantumazione di un vigneto comunitario: segni concreti di un territorio che investe sul futuro attraverso la forza delle proprie radici.

Protagoniste assolute le sei cantine locali – Di Majo Norante, Tenute Marta Rosa, Borgo di Colloredo, Cantina Cliternia, Di Vito e Casale Madonna Grande – che hanno raccontato con i loro vini la storia e l’identità di una terra capace di coniugare tradizione e innovazione.

L’apertura è stata affidata al convegno “Vitae in cammino: territorio, vino, futuro”, ospitato nell’auditorium di piazza Madonna Grande, dove esperti e operatori hanno discusso di sostenibilità, filiera e prospettive di crescita.

A dare forza istituzionale all’iniziativa la presenza del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che ha portato il saluto ufficiale e ribadito il valore strategico del comparto vitivinicolo: “EnoCliternia 2025 ha rappresentato un esempio di come un territorio, attraverso qualità, collaborazione e visione, possa valorizzare le proprie eccellenze e costruire nuove opportunità. Il vino è cultura, lavoro, comunità. È una delle espressioni più autentiche del Molise e delle sue aree rurali. La Regione Molise sostiene iniziative come questa, capaci di mettere al centro le persone, la sostenibilità e la crescita delle nostre imprese”.

EnoCliternia 2025 ha così dimostrato che il vino non è soltanto prodotto, ma linguaggio identitario, collante sociale e motore di sviluppo. Un evento che ha unito istituzioni, imprese e cittadini, consegnando al Molise un messaggio chiaro: la strada del futuro passa dalla valorizzazione delle eccellenze locali e dalla capacità di trasformarle in comunità viva e condivisa.