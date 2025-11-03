Esenzione Irap per il Terzo Settore: il Csv Molise scrive alla Regione

CAMPOBASSO. Un appello accorato e urgente è stato rivolto dal presidente del Csv Molise, Gian Franco Massaro, al presidente della Regione Francesco Roberti e a Stefania Passarelli, Delegata alle Politiche Sociali. Con una lettera aperta, Massaro chiede l’abolizione o la riduzione dell’aliquota Irap per gli Enti del Terzo Settore molisano, sottolineando le difficoltà crescenti che le associazioni stanno affrontando a causa dell’imposizione fiscale.

Il Terzo Settore, ricorda Massaro, è una colonna portante del benessere sociale regionale: garantisce coesione, assistenza, inclusione, cultura e solidarietà, spesso colmando le lacune dei servizi pubblici. Tuttavia, l’Irap regionale grava in modo sproporzionato su enti che non perseguono scopo di lucro e reinvestono ogni risorsa nelle attività sociali. Per molte associazioni, soprattutto quelle più piccole e radicate nei territori, il pagamento dell’Irap è diventato insostenibile, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza.

Massaro evidenzia come altre regioni italiane — tra cui Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Campania — abbiano già adottato misure di esenzione o riduzione dell’Irap per il Terzo Settore, liberando risorse e rafforzando il tessuto sociale. Da qui la richiesta alla Regione Molise di valutare con urgenza:

L’introduzione di un’esenzione o riduzione dell’Irap per gli enti iscritti al Runts; L’apertura di un tavolo di confronto con le rappresentanze del Terzo Settore molisano per definire modalità, criteri e tempi di attuazione.

«Si tratta di un atto di giustizia e di visione: sostenere chi sostiene il territorio», scrive Massaro, auspicando un dialogo costruttivo con le istituzioni regionali per garantire continuità e serenità alle attività sociali che ogni giorno operano al fianco dei cittadini più fragili».