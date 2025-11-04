Esenzioni Irap al Terzo Settore, pressing dem nel Molise

CAMPOBASSO. Il Partito Democratico del Molise ha formalmente richiesto oggi al Presidente della Giunta regionale Francesco Roberti, al presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante e all’assessore delegato Gianluca Cefaratti di dare finalmente attuazione alla mozione approvata nel 2023 in Consiglio regionale, relativa alla tutela degli Enti del Terzo Settore attraverso l’esenzione dal pagamento dell’Irap e della tassa automobilistica.

Tale mozione, presentata dai consiglieri regionali del Pd Alessandra Salvatore (prima firmataria), Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, nonostante l’approvazione unanime, non ha ancora trovato riscontro concreto nell’azione amministrativa della Giunta. In vista dell’imminente discussione dei nuovi documenti di Bilancio, il Pd ribadisce l’urgenza di un intervento che rappresenterebbe un segnale tangibile di attenzione verso un comparto che, soprattutto in una regione come il Molise, opera in condizioni di particolare difficoltà, spesso supplendo con il proprio impegno volontario alle carenze dei servizi pubblici.

L’esenzione dai tributi regionali costituirebbe un sostegno fondamentale per le associazioni “no profit” che, quotidianamente, affiancano cittadini e istituzioni, e che rischiano la chiusura in assenza di misure concrete di supporto. Altre regioni italiane hanno già riconosciuto tali criticità e adottato provvedimenti analoghi: è giunto il momento che anche il Molise faccia la sua parte, liberando gli Enti del Terzo Settore da un aggravio economico che compromette la loro stessa sopravvivenza.

Il Partito Democratico del Molise si aspetta che, con i prossimi atti di Bilancio, l’impegno assunto dalla maggioranza regionale e dalla Giunta si traduca finalmente in un’azione amministrativa coerente e risolutiva.

