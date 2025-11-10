Esercitazione nazionale dei Vigili del fuoco in Molise

MOLISE. Nella prima settimana del mese di novembre, i Vigili del Fuoco della Direzione Regionale del Molise sono stati impegnati in una esercitazione nazionale caratterizzata dal tema “Terremoto di Civitacampomarano”.

Questo tipo di esercitazioni è mirato a testare la capacità operativa del sistema di “Colonna Mobile”, proprio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che, in caso di eventi rilevanti, permette di mettere in campo uomini e risorse strumentali provenienti anche dall’intero territorio nazionale in tempi relativamente brevi, limitati solo a quelli necessari per gli spostamenti.

In questa circostanza, lo scenario ipotizzato è stato quello di un sisma di magnitudo Mw 5.3, con epicentro in prossimità del comune di Civitacampomarano che, secondo i protocolli stabiliti, prevederebbe un allertamento a livello regionale con la regia del Centro Operativo Nazionale.

Nei 5 giorni di esercitazione sono state mobilitate circa 200 unità dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Campobasso e Isernia, che hanno composto i cosiddetti “Moduli”, diversificati a seconda delle necessità e degli scenari di intervento simulati.

Come accade nella realtà, in circostanze del genere l’approccio prevede l’invio nelle zone interessate dall’evento di personale tecnico specializzato nelle valutazioni del danno e nell’individuazione delle eventuali vittime coinvolte; tale attività permette di stabilire la tipologia e l’entità delle risorse da destinare in modo efficace alle operazioni di soccorso e agli interventi di salvaguardia della cittadinanza.

Simulando quanto previsto sin dalle prime fasi di gestione di un’emergenza locale, sul posto è stato inviato il furgone Ucl (Unità di Comando Locale), che svolge le funzioni di Pca (Posto di Comando Avanzato) per la gestione delle squadre operanti nell’area colpita e di sala operativa per la ricezione diretta delle richieste di soccorso da parte della popolazione locale.

Il Pca è stato ubicato in prossimità del Coc (Centro Operativo Comunale) di Civitacampomarano, che, oltre a costruire un supporto logistico, è stato anche un punto di riferimento operativo con la presenza del Sindaco Paolo Manuele, del relativo Ufficio Tecnico e dei Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso attraverso la stazione di Civitacampomarano.

Il personale intervenuto, in funzione delle varie professionalità possedute, ha effettuato: