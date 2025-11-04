TERMOLI. Federico è tornato a casa: ritrovato a Roma grazie a una spettatrice di “Chi l’ha visto?”

Una storia a lieto fine che ha commosso l’Italia: Federico, l’uomo scomparso da Parma il 19 ottobre, è stato ritrovato sano e salvo a Roma grazie alla prontezza di una cittadina che lo ha riconosciuto dalle immagini trasmesse durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

Il padre, Giorgio Biancuzzi, aveva lanciato un accorato appello in diretta, chiedendo aiuto per ritrovare suo figlio. Oggi, con grande sollievo, ha annunciato: “Federico ora è a casa con noi. Grazie per l’aiuto e la vicinanza”. Ha voluto ringraziare personalmente la spettatrice romana che ha segnalato la presenza di Federico, e ha espresso profonda gratitudine anche allo staff di Termolionline per il supporto ricevuto durante quei giorni di angoscia.

La segnalazione è arrivata dopo la diffusione della foto di Federico in TV, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e media nella ricerca delle persone scomparse. Il programma Chi l’ha visto? si conferma uno strumento prezioso per le famiglie in difficoltà, capace di mobilitare l’attenzione pubblica e generare risultati concreti.

Federico è ora al sicuro, circondato dall’affetto dei suoi cari. Una notizia che scalda il cuore e che ci ricorda quanto la solidarietà possa fare la differenza.

EB